Gavi com visual novo durante o treino do seu clube atual, BarcelonaReprodução/X @FcBarcelona

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João André Pombo
Rio - Jogador da seleção espanhola na Copa do Mundo, o meia Gavi, de 21 anos, seguiu o exemplo de Marc Cucurella, e mudou o visual depois do título da competição. O jovem foi mais ousado, raspou uma parte do cabelo, e pintou o que sobrou de rosa. Ele fez isso para pagar uma promessa que havia feito antes da final da Copa do Mundo, caso sua seleção fosse campeã. Os internautas nas redes sociais se surpreenderam com o novo visual.
Além dele, Marc Cucurella prometeu fazer uma mudança radical em seu cabelo, marca registrada do atleta, e Yamal disse que deixaria a barba crescer caso fosse campeão. O lateral-esquerdo já pagou a promessa e fez tranças em seu cabelo, enquanto isso, Lamine já começou o processo para deixar a barba crescer.
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"Ficou daora, minha opinião combinou bastante com ele" disse um usuário por meio do "X", o antigo Twitter.
Enquanto isso, outro rebateu: "Ficou muito ruim hahahaha agora tem que esperar crescer para conseguir sair na rua de novo".
VEJA O NOVO VISUAL
 
 
*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato