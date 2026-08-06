Gavi com visual novo durante o treino do seu clube atual, BarcelonaReprodução/X @FcBarcelona
Internautas reagem à promessa cumprida de campeão da Copa do Mundo
Gavi jogou apenas duas partidas pela Espanha na competição, sendo apenas uma como titular, completando 77 minutos em campo
Internautas reagem à promessa cumprida de campeão da Copa do Mundo
Gavi jogou apenas duas partidas pela Espanha na competição, sendo apenas uma como titular, completando 77 minutos em campo
Uefa mantém ameaça de boicote à Copa do Mundo
Em comunicado, entidade que comanda o futebol europeu destacou que perdeu a confiança no presidente da Fifa, Gianni Infantino
Alto salário atrapalha Fluminense em sonho de ter atacante do Flamengo
Everton Cebolinha tem contrato com o Rubro-Negro até o fim de 2026, e é desejado pelo Tricolor e por outros clubes da Série A
Fluminense sofre com Lucho e Savarino, e Ganso volta a ganhar chance
Camisa 10 esteve afastado por causa da possibilidade de deixar o Tricolor, mas voltou a ser relacionado só que não entrava com Zubeldía
Torcedores defendem críticas de ex-jogador do Fluminense a Zubeldía
Derrota para o Vasco e eliminação na Copa do Brasil deixaram a situação do argentino bem delicada no comando do Tricolor
Novo contrato de Vini Jr pelo Real deverá ser de R$ 150 milhões anuais
Atacante chegou ao clube espanhol em 2019 e se tornou referência no elenco; Ele participou com protagonismo de dois títulos da 'Champions'
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.