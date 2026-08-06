Gavi com visual novo durante o treino do seu clube atual, Barcelona - Reprodução/X @FcBarcelona

Gavi com visual novo durante o treino do seu clube atual, BarcelonaReprodução/X @FcBarcelona

Publicado 06/08/2026 13:47

Rio - Jogador da seleção espanhola na Copa do Mundo, o meia Gavi, de 21 anos, seguiu o exemplo de Marc Cucurella, e mudou o visual depois do título da competição. O jovem foi mais ousado, raspou uma parte do cabelo, e pintou o que sobrou de rosa. Ele fez isso para pagar uma promessa que havia feito antes da final da Copa do Mundo, caso sua seleção fosse campeã . Os internautas nas redes sociais se surpreenderam com o novo visual.

Além dele, Marc Cucurella prometeu fazer uma mudança radical em seu cabelo, marca registrada do atleta, e Yamal disse que deixaria a barba crescer caso fosse campeão. O lateral-esquerdo já pagou a promessa e fez tranças em seu cabelo, enquanto isso, Lamine já começou o processo para deixar a barba crescer.

"Ficou daora, minha opinião combinou bastante com ele" disse um usuário por meio do "X", o antigo Twitter.

Enquanto isso, outro rebateu: "Ficou muito ruim hahahaha agora tem que esperar crescer para conseguir sair na rua de novo".

VEJA O NOVO VISUAL

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato