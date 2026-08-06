Thiago Almada custou cerca de R$ 118,1 milhões ao River Plate - Divulgação/ Atletico de Madrid

Thiago Almada custou cerca de R$ 118,1 milhões ao River PlateDivulgação/ Atletico de Madrid

Publicado 06/08/2026 15:08

Rio - A novela Thiago Almada parece finalmente estar chegando ao fim. Nesta quinta-feira (6), a imprensa espanhola confirmou o acerto do meia com o River Plate . Logo em seguida, veio à tona o motivo que fez o Flamengo desistir do negócio: uma pedida salarial astronômica.

Segundo apuração do "UOL", o argentino pediu 6 milhões de euros (R$ 35 milhões) líquidos por ano ao clube carioca. Isto faria com que Almada faturasse R$ 2,9 milhões por mês. Sem contar que, com impostos e outras taxas, o gasto do Mais Querido seria ainda maior.

Conforme andavam as conversas com o River Plate, o meia-atacante do Atlético de Madrid foi pedindo valores salariais mais altos ao Rubro-Negro. O gesto incomodou o clube, e fez com que José Boto fosse à Argentina para deixar claro que não entraria no "leilão"

O Flamengo se recusou a mudar o valor oferecido anteriormente e, após o último aumento na pedida de Almada, encerrou as negociações. Internamente, há o entendimento de que o salário seria alto demais em relação ao restante do elenco, o que poderia gerar incômodo.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Pedro Logato