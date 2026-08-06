Thiago Almada custou cerca de R$ 118,1 milhões ao River PlateDivulgação/ Atletico de Madrid
Almada pediu quase R$ 3 milhões por mês ao Flamengo, que recusou
Pedida salarial não agradou, e o Rubro-Negro encerrou a negociação; meia argentino acertou sua ida ao River Plate nesta quinta-feira (6)
Luiz Araújo dá mais um passo na recuperação no Flamengo
Ele sofreu uma lesão no joelho esquerdo durante o amistoso com o Olimpia (PAR), no dia 17 de julho, e não disputa uma partida desde então
Flamengo não deve facilitar saída de Wallace Yan para o Bragantino
Atacante de 21 anos ganhou espaço como reserva imediato de Pedro e passou a ser visto como opção importante no elenco de Leonardo Jardim
Organizadas do Flamengo exigem 'compromisso inegociável com a vitória'
Em nota conjunta, agremiações afirmaram que Jardim e Boto são os 'responsáveis diretos' pelo caminho trilhado no resto da temporada
Almada pediu quase R$ 3 milhões por mês ao Flamengo, que recusou
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Ex-Flamengo cobra Wallace Yan: 'Tem que ter a cabeça no lugar'
Atacante é uma das principais joias da última geração e parece viver sua 'última oportunidade' no Rubro-Negro
Flamengo e Zenit debatem forma de pagamento por Luiz Henrique
Entrave, no momento, é a definição entre parcelar o valor total ou fazer a transação à vista; Rubro-Negro está otimista pela contratação
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