“Foi aprovado por unanimidade que, a partir de agora, 15 de julho será o Dia das Seleções Nacionais de Futebol. Mas o tributo não é só para o marco da seleção principal. O reconhecimento é também para todas as seleções nacionais”, escreveu a entidade, em publicação nas redes sociais.
Na ocasião, os argentinos superaram os ingleses por 2 a 1, de virada, na semifinal, em um jogo histórico. Isso porque perdiam até os últimos minutos. Enzo Fernández e Lautaro Martínez fizeram os gols que selaram o triunfo. Na decisão, deu Espanha: 1 a 0, na prorrogação.
A partida também ficou marcada pela tensão e provocação entre os rivais. Depois do duelo, alguns jogadores da seleção sul-americana exibiram uma faixa com os dizeres “As Malvinas são argentinas”, em alusão ao território disputado pelos dois países.
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