Jogadores da Argentina comemoram vitória sobre a Inglaterra, na semifinal da Copa do Mundo - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Jogadores da Argentina comemoram vitória sobre a Inglaterra, na semifinal da Copa do MundoWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 06/08/2026 14:46

A Associação do Futebol Argentino (AFA) criou uma data especial para comemorar a vitória sobre a Inglaterra, na Copa do Mundo de 2026 . O ‘Dia das Seleções Nacionais de Futebol’ será celebrado em todo 15 de julho, justamente quando o embate aconteceu.

“Foi aprovado por unanimidade que, a partir de agora, 15 de julho será o Dia das Seleções Nacionais de Futebol. Mas o tributo não é só para o marco da seleção principal. O reconhecimento é também para todas as seleções nacionais”, escreveu a entidade, em publicação nas redes sociais.





A partida também ficou marcada pela tensão e provocação entre os rivais. Depois do duelo, alguns jogadores da seleção sul-americana exibiram uma faixa com os dizeres “As Malvinas são argentinas”, em alusão ao território disputado pelos dois países. Na ocasião, os argentinos superaram os ingleses por 2 a 1, de virada, na semifinal, em um jogo histórico. Isso porque perdiam até os últimos minutos. Enzo Fernández e Lautaro Martínez fizeram os gols que selaram o triunfo. Na decisão, deu Espanha: 1 a 0, na prorrogação A partida também ficou marcada pela tensão e provocação entre os rivais. Depois do duelo, alguns jogadores da seleção sul-americana exibiram uma faixa com os dizeres “As Malvinas são argentinas”, em alusão ao território disputado pelos dois países.

O anúncio oficial da AFA



