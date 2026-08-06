Vini Jr renovou seu contrato com o Real MadridDivulgação / Real Madrid

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Rio - Depois de meses de novela, o Real Madrid acertou a renovação de contrato com Vini Jr. Por meio das redes sociais, o clube espanhol oficializou que agora o brasileiro, de 26 anos, tem um novo vínculo que vai até junho de 2032.
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Após algumas semanas de negociações, o brasileiro vai receber um aumento salarial. O desejo do atacante e também do técnico José Mourinho e Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, pesaram.
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Vini Jr tinha uma proposta do Arsenal, mas acabou optando por seguir no clube espanhol. Destaque da seleção brasileira na última Copa do Mundo, o brasileiro atua pelo Real Madrid desde 2019.
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Revelado pelo Flamengo, o atacante foi comprado pelo clube espanhol por 45 milhões de euros (cerca de R$ 164 milhões na cotação da época, em maio de 2017). Ele se tornou peça fundamental na história recente do Real Madrid com títulos de duas Ligas dos Campeões.
 
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Vini Jr renovou seu contrato com o Real Madrid
Vini Jr em treino do Real