Vini Jr renovou seu contrato com o Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Vini Jr renovou seu contrato com o Real MadridDivulgação / Real Madrid

Publicado 06/08/2026 14:46

Após algumas semanas de negociações, o brasileiro vai receber um aumento salarial. O desejo do atacante e também do técnico José Mourinho e Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, pesaram.

Vini Jr tinha uma proposta do Arsenal, mas acabou optando por seguir no clube espanhol. Destaque da seleção brasileira na última Copa do Mundo, o brasileiro atua pelo Real Madrid desde 2019.

Revelado pelo Flamengo, o atacante foi comprado pelo clube espanhol por 45 milhões de euros (cerca de R$ 164 milhões na cotação da época, em maio de 2017). Ele se tornou peça fundamental na história recente do Real Madrid com títulos de duas Ligas dos Campeões.