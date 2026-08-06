Agora no Colo-Colo, Vozinha foi a sensação da Copa do Mundo de 2026 - Javier Torres / AFP

Agora no Colo-Colo, Vozinha foi a sensação da Copa do Mundo de 2026Javier Torres / AFP

Publicado 06/08/2026 15:25

apresentado para um estádio com mais de 30 mil torcedores. Durante o evento, teve paraquedista descendo com o uniforme do clube, muita música e pirotecnia. Os usuários das redes sociais ficaram muito impressionados com tamanha mobilização para recepcionar o jogador. Reforço do Colo-Colo e um dos destaques da Copa do Mundo, Vozinha, de 40 anos, foi. Durante o evento, teve paraquedista descendo com o uniforme do clube, muita música e pirotecnia. Os usuários das redes sociais ficaram muito impressionados com tamanha mobilização para recepcionar o jogador.

havia se acertado com uma equipe marroquina e não iria para o Colo-Colo, mesmo depois de já ter sido anunciado nas redes sociais do clube. Havia uma incerteza se de fato ele iria jogar na equipe chilena, após o próprio cancelar três vezes a sua ida para o país. Inclusive, surgiram noticiais de que o atleta, mesmo depois de já ter sido anunciado nas redes sociais do clube.

Grande recepção do Colo-Colo e sua torcida para o goleiro Vozinha, novo reforço do clube chileno.



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Por meio do "X", o antigo Twitter, uma parcela dos internautas criticou de forma veemente a postura do clube em relação à apresentação: "Para mim isso é coisa mais ridícula que eu já vi, o cara fez 2 partidas boas e virou o ídolo nacional", disse um torcedor. A extravagância do evento foi o principal incômodo.

Já outra parte vê o evento como um ato bonito e de total merecimento do goleiro: "Maneiro demais pensar que um jogador quase aposentado conseguiu fazer toda a sua carreira valer a pena em apenas 4 jogos", afirmou um internauta.

Veja os comentários:

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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza