Reforço do Colo-Colo e um dos destaques da Copa do Mundo, Vozinha, de 40 anos, foi apresentado para um estádio com mais de 30 mil torcedores. Durante o evento, teve paraquedista descendo com o uniforme do clube, muita música e pirotecnia. Os usuários das redes sociais ficaram muito impressionados com tamanha mobilização para recepcionar o jogador.
Por meio do "X", o antigo Twitter, uma parcela dos internautas criticou de forma veemente a postura do clube em relação à apresentação: "Para mim isso é coisa mais ridícula que eu já vi, o cara fez 2 partidas boas e virou o ídolo nacional", disse um torcedor. A extravagância do evento foi o principal incômodo.
Já outra parte vê o evento como um ato bonito e de total merecimento do goleiro: "Maneiro demais pensar que um jogador quase aposentado conseguiu fazer toda a sua carreira valer a pena em apenas 4 jogos", afirmou um internauta.
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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza
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