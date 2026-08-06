Neymar em confusão após vitória sobre o Remo na Copa do BrasilReprodução / X

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Pedro Logato
Rio - O atacante Neymar, de 34 anos, escapou de ser indiciado pelo STJD (Supremo Tribunal de Justiça Desportiva) pela confusão na partida entre o Santos e o Remo, em Belém, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O camisa 10 ficou de fora das denuncias do tribunal.
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O craque se envolveu em provocações no túnel de acesso aos vestiários depois do término da partida. Ele e dirigentes do Remo trocaram provocações. O tumulto não foi relatado na súmula pelo árbitro Anderson Daronco.
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O Peixe agiu para evitar que Neymar fosse denunciado. Por meio do seu departamento jurídico, o clube paulista apresentou provas que o camisa 10 foi provocado e xingando antes de tomar qualquer atitude.
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O Remo recebeu algumas denuncias. O zagueiro Marllon, que foi expulso, foi denunciado por atitude hostil ou falta grave durante a partida. O supervisor do clube do Norte, Diego Ziegg, também foi acionado por conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva. Além disso, o próprio Remo  foi denunciado por "incapacidade de prevenir e reprimir desordens na praça de desportos".