Neymar em confusão após vitória sobre o Remo na Copa do Brasil - Reprodução / X

Neymar em confusão após vitória sobre o Remo na Copa do BrasilReprodução / X

Publicado 06/08/2026 15:50

Rio - O atacante Neymar, de 34 anos, escapou de ser indiciado pelo STJD (Supremo Tribunal de Justiça Desportiva) pela confusão na partida entre o Santos e o Remo, em Belém, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O camisa 10 ficou de fora das denuncias do tribunal.

O craque se envolveu em provocações no túnel de acesso aos vestiários depois do término da partida. Ele e dirigentes do Remo trocaram provocações. O tumulto não foi relatado na súmula pelo árbitro Anderson Daronco.

O Peixe agiu para evitar que Neymar fosse denunciado. Por meio do seu departamento jurídico, o clube paulista apresentou provas que o camisa 10 foi provocado e xingando antes de tomar qualquer atitude.

O Remo recebeu algumas denuncias. O zagueiro Marllon, que foi expulso, foi denunciado por atitude hostil ou falta grave durante a partida. O supervisor do clube do Norte, Diego Ziegg, também foi acionado por conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva. Além disso, o próprio Remo foi denunciado por "incapacidade de prevenir e reprimir desordens na praça de desportos".