Gianni Infantino, atual presidente da Fifa - AFP

Gianni Infantino, atual presidente da FifaAFP

Publicado 05/08/2026 15:48

A derrocada de Gianni Infantino na Fifa continua. Após sugerir um plano de venda de ações da entidade e ser amplamente criticado, o mandatário decidiu "apelar" para recuperar influência. Sua proposta é nomear o Marrocos como sede da final da Copa do Mundo de 2030 em troca do apoio da federação do país.

Trazida inicialmente pelo portal britânico "The Times", nesta quarta-feira (5), a notícia repercutiu mundo afora. Segundo o veículo, o palco da decisão seria o Estádio Hassan II, em Casablanca, que deve ser construído até 2028 e promete ser um verdadeiro "colosso", com capacidade para 115 mil torcedores.

O estádio já era apontado como um dos favoritos a sediar a final, mas tem a concorrência de Santiago Bernabéu, em Madri, e Camp Nou, em Barcelona. Com a proposta, Infantino quer dar preferência à candidatura do palco marroquino, com a condição de que o país africano siga como seu aliado na Fifa.

Nesta quarta-feira (5), o Marrocos recebe uma reunião convocada pelo mandatário , na qual serão discutidos os próximos passos a serem tomados pela entidade em reação à crise. Balançando no cargo, Gianni Infantino conta com a federação do país como uma de suas principais aliadas na Fifa.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Rodrigo Souza