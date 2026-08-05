Gianni Infantino, atual presidente da FifaAFP
Infantino oferece final da Copa de 2030 ao Marrocos em troca de apoio
Afundado em polêmicas devido ao plano de vender ações da Fifa, o mandatário tenta recuperar influência
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Presidente da CBF se manifesta contra projeto polêmico da Fifa
Samir Xaud ressaltou que posição da América do Sul será debatida em conjunto pela Conmebol
Viña entra na mira de clube espanhol após perder espaço no River Plate
Getafe fez sondagem ao estafe do jogador e aguarda resposta para iniciar negociações com Flamengo
Torcedores do Flamengo se animam com avanço por Luiz Henrique
Revelado pelo Fluminense e campeão da Libertadores pelo Botafogo, atacante negocia com o Rubro-Negro
João Fonseca vence grego e vai às oitavas do Masters 1000 de Montreal
Brasileiro supera Stefanos Tsitsipas por 2 sets a 0, mantém retrospecto positivo no confronto e aguarda Ruud ou Cerúndolo na próxima fase
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