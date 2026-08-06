NFLAFP
Os acampamentos anuais retornaram ao Brasil pelo segundo ano consecutivo no Rio de Janeiro e pelo terceiro ano em São Paulo como parte dos esforços internacionais da franquia para expandir o esporte, apoiar atletas locais e ampliar o acesso ao flag football. As clínicas gratuitas, realizadas em meio período, foram conduzidas por treinadores da Miami Dolphins Academy e envolveram os participantes na prática do esporte, sendo que muitos tiveram o primeiro contato com o flag football.
A clínica para treinadores abriu a programação no Rio de Janeiro em 27 de julho, onde quase 50 treinadores receberam instruções sobre desenvolvimento de habilidades, métodos de ensino e recursos para ajudar a expandir o esporte em suas comunidades. 40 pessoas participaram da segunda clínica para treinadores na Nossa Arena, em São Paulo.
As clínicas para jovens receberam mais de 700 jovens brasileiros em atividades realizadas na sede do clube Botafogo, em General Severiano, no dia 28 de julho, e na Nossa Arena, em São Paulo, nos dias 30 e 31 de julho. Os participantes aprenderam os fundamentos do flag football e desenvolveram técnicas básicas para competir na modalidade. A Miami Dolphins Academy encerrou a semana com um festival de flag football no sábado, 1º de agosto, no Clube Recreativo CERET, em São Paulo, onde os jovens colocaram suas habilidades em prática em uma série de exercícios e partidas amistosas.
As clínicas também contaram com participações especiais dos embaixadores dos Dolphins e do NFL Flag, Gabi Bankhardt e Lucas Bonini, do o ex-defensive tackle do Miami Dolphins Durval Queiroz (Duzão) e o mascote da equipe, T.D.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.