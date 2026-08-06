Neymar foi importante para a vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Remo, mas causou nova polêmica com provocaçõesRaul Baretta/ Santos
Neymar ironiza Casagrande por crítica: 'Respirou o ar errado'
Provocação do camisa 10 do Santos foi interpretada como um ataque à luta do comentarista e ex-jogador contra a dependência química
O que disse Walter Casagrande sobre Neymar
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Murilo, de 29 anos, foi monitorado pelo Cruz-Maltino nas últimas semanas, mas optou por estender o vínculo
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