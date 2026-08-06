Neymar foi importante para a vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Remo, mas causou nova polêmica com provocações - Raul Baretta/ Santos

Neymar foi importante para a vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Remo, mas causou nova polêmica com provocaçõesRaul Baretta/ Santos

Publicado 06/08/2026 16:49 | Atualizado 06/08/2026 16:49

continua na sua cruzada recente para atacar nas redes sociais quem o critica. O alvo da vez foi o comentarista Walter Casagrande, que na quinta-feira (5) chamou o camisa 10 do Santos de "infantilizado" e "mimado" ao avaliar as

Neymar. O alvo da vez foi o comentarista Walter Casagrande, que na quinta-feira (5) chamou o camisa 10 do Santos de "infantilizado" e "mimado" ao avaliar as provocações feitas na direção de torcedores e dirigentes do Remo

Ao curtir uma publicação que atacou a opinião do ex-jogador, Neymar também fez um comentário considerado ofensivo.



“Casagrande a gente espera de tudo, né? (risos)… Respirou o ar errado, certeza”, escreveu no Instagram.



O comentário foi interpretado na internet como um ataque à conhecida dependência química de Walter Casagrande. Ele já falou abertamente muitas vezes sobre o assunto e precisou de internação numa clínica psiquiátrica para ajudá-lo na luta para ficar sóbrio contra as drogas.



Ironicamente, o comentarista saiu em defesa do próprio Neymar no ano passado, quando surgiram informações de que teria vício em bebida alcoólica. Na época, o jogador negou veementemente.



O que disse Walter Casagrande sobre Neymar



Depois da confusão na classificação do Santos sobre o Remo, nas oitavas de final da Copa do Brasil, o camisa 10 apareceu provocando torcedores na saída do campo e dirigentes e funcionários na entrada do vestiário. Diante de mais uma polêmica, o ex-jogador foi bem duro nas críticas quanto ao comportamento de Neymar.



"É desnecessário, é infantil. O comportamento dele ali no final, pulando, gritando 'eliminado', fazendo posição de forte, essas coisas, é desnecessário. É coisa de criança. O Neymar é infantilizado. (...) A resposta já foi dada. Aí o resto é infantilidade, é criancice, é de um cara de 34 anos mimado, que não aceita ser provocado, não aceita crítica", disse Casagrande no Canal Uol.