Fluminense e Vasco se enfrentaram nas oitavas de final da Copa do BrasilLucas Merçon/Fluminense
Jogos da Copa do Brasil garantem recordes de audiência à TV Globo
Clássico entre Fluminense e Vasco registrou a maior marca da competição
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Fluminense e Vasco se enfrentaram na última quarta-feira (5), pelas oitavas de final da Copa do Brasil; duelo teve visitante inesperado
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