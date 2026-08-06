Fluminense e Vasco se enfrentaram nas oitavas de final da Copa do Brasil - Lucas Merçon/Fluminense

Fluminense e Vasco se enfrentaram nas oitavas de final da Copa do BrasilLucas Merçon/Fluminense

Publicado 06/08/2026 16:30 | Atualizado 06/08/2026 16:31

Rio - A noite decisiva da Copa do Brasil garantiu recordes de audiência à TV Globo nesta quarta-feira (5), tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Nas duas praças, as transmissões alcançaram o melhor desempenho da competição desde a final da edição passada, disputada em 21 de dezembro. Na época, o Corinthians venceu o Vasco e conquistou o título.

No Rio de Janeiro, o clássico entre Fluminense e Vasco , no Maracanã, marcou 25 pontos de audiência e 42% de participação. A partida superou em 31% (+6 pontos) a média da competição. Já em São Paulo, a transmissão de Fortaleza e Palmeiras, na Arena Pantanal, em Cuiabá, registrou 16 pontos de audiência e 31% de participação, resultado 14% (+2 pontos) superior à média do campeonato nesta praça.

Classificados às quartas de final, Vasco e Palmeiras buscam aumentar a sala de troféus. Campeão pela única e última vez em 2011, o Cruz-Maltino tenta encerrar um longo jejum sem títulos. Já o Alviverde, por sua vez, é tetracampeão da competição e conquistou o seu último troféu em 2020. O campeão da Copa do Brasil em 2026 receberá R$ 78 milhões, enquanto o vice embolsa R$ 34 milhões.

Vasco e Palmeiras, que garantiram a classificação para as quartas de final, voltam a campo neste domingo (9), às 16h (de Brasília), desta vez pelo Brasileirão, também com transmissão da TV Globo. O time paulista recebe o Internacional no Nubank Parque, enquanto a equipe carioca vai a Salvador enfrentar o Bahia, na Arena Fonte Nova.