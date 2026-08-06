Joaquin Correa durante treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Joaquin Correa durante treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 06/08/2026 16:41

Rio - Perto do Estudiantes, o atacante Joaquín Correa, de 31 anos , avançou nas suas negociações para ter seu contrato rescindido pelo Botafogo. De acordo com informações da "ESPN", as partes estão mais próximas de um acordo.

A diretoria do clube carioca, porém, espera que o argentino abra mão de valores que têm a receber para finalizar a negociação. O atleta ganha mais de R$ 1,5 milhão por mês, entre salários e luvas, e tem contrato até o fim de 2027.

O Alvinegro já deixou claro que o atacante não está nos planos do clube carioca. Recentemente, outros atletas rescindiram como Neto, Bastos e Raul. O argentino está afastado desde o retorno da Copa do Mundo.

Assim como o Botafogo, o Estudiantes vive um momento financeiro delicado. Com isso, a chegada de Joaquín Correa só será possível se o Alvinegro abrir mão de receber qualquer compensação pelo atacante.

O jogador de 31 anos foi revelado pelo próprio Estudiantes em 2011. Com passagens pelos europeus Inter de Milão, Sevilla e Lazio, foi contratado pelo Botafogo em junho de 2025 e ainda não conseguiu se firmar, com quatro gols e quatro assistências em 41 jogos.