Joaquin Correa durante treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo

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Pedro Logato
Rio - Perto do Estudiantes, o atacante Joaquín Correa, de 31 anos, avançou nas suas negociações para ter seu contrato rescindido pelo Botafogo. De acordo com informações da "ESPN", as partes estão mais próximas de um acordo.
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A diretoria do clube carioca, porém, espera que o argentino abra mão de valores que têm a receber para finalizar a negociação. O atleta ganha mais de R$ 1,5 milhão por mês, entre salários e luvas, e tem contrato até o fim de 2027.
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O Alvinegro já deixou claro que o atacante não está nos planos do clube carioca. Recentemente, outros atletas rescindiram como Neto, Bastos e Raul. O argentino está afastado desde o retorno da Copa do Mundo.
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Assim como o Botafogo, o Estudiantes vive um momento financeiro delicado. Com isso, a chegada de Joaquín Correa só será possível se o Alvinegro abrir mão de receber qualquer compensação pelo atacante.
O jogador de 31 anos foi revelado pelo próprio Estudiantes em 2011. Com passagens pelos europeus Inter de Milão, Sevilla e Lazio, foi contratado pelo Botafogo em junho de 2025 e ainda não conseguiu se firmar, com quatro gols e quatro assistências em 41 jogos.