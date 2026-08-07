Facundo Colidio pode jogar como centroavante e nas duas pontas, posições carentes no Vasco - Divulgação / Vasco

Facundo Colidio pode jogar como centroavante e nas duas pontas, posições carentes no VascoDivulgação / Vasco

Publicado 07/08/2026 11:00

tão esperado reforço para fazer os gols. O atacante argentino de 26 anos desembarcou no Aeroporto Tom Jobim/ Galeão na manhã desta sexta-feira (7) para fazer os exames médicos, assinar contrato e se apresentar.

O Vasco acertou a contratação de Facundo Colidio , do River Plate, e não perdeu tempo para contar com o. O atacante argentino de 26 anos desembarcou no Aeroporto Tom Jobim/ Galeão na manhã desta sexta-feira (7) para fazer os exames médicos, assinar contrato e se apresentar.

"Tenho uma expectativa muito grande. Sei muito bem para qual clube cheguei, é muito grande. Quero levá-lo para o mais alto possível", afirmou Colidio, que também falou sobre suas características:



"Sou um atacante que pode jogar em todas as posições do ataque, sou muito rápido, vou bem no um contra um".



Em atividade no River Plate, o atacante argentino não deve demorar para estrear. Assim que for regularizado, o novo camisa 9 do Vasco já deve ser relacionado, mas o tempo é curto para conseguir colocá-lo em campo já neste fim de semana, contra o Bahia, no domingo (9), às 16h (de Brasília), na Fonte Nova.



"Obrigado pelo apoio que me deram nas minhas redes sociais. Eu vi e espero dar muitas alegrias ao torcedor", completou.



A nova contratação do Vasco



Para conseguir tirar Colidio do River Plate, a diretoria vascaína vai pagar 5 milhões de dólares (R$ 25,5 milhões) por 50% dos direitos econômicos do jogador. Além disso desembolsará o mesmo valor pelos outros 50% em caso de metas atingidas no contrato.



A carreira de Colidio



O jogador argentino de 26 anos jogava pelo River Plate desde 2023 e era considerado um dos principais destaques do time. Nesta temporada, ele marcou cinco gols e deu três assistências em 24 partidas.



No geral, entrou em campo 136 vezes, com 32 gols. Revelado pelo rival Boca Juniors e com a dupla nacionalidade, o ítalo-argentino saiu ainda nas divisões de base para a Inter de Milão.

Entretanto, Colidio não conseguiu chegar aos profissionais na Itália, tendo jogado emprestado na Bélgica pelo Sint-Truiden, antes de retornar à Argentina, onde passou pelo Tigre antes de acertar com o atual clube.