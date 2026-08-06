Vasco venceu o Fluminense por 3 a1 e avançou às quartas de final da Copa do Brasil - Matheus Lima/Vasco

Vasco venceu o Fluminense por 3 a1 e avançou às quartas de final da Copa do BrasilMatheus Lima/Vasco

Publicado 06/08/2026 22:04

Rio - A Copa do Brasil chega às quartas de final apenas com representantes da Série A do Brasileirão. Todos os oito classificados jogam a elite do futebol brasileiro e vão acirrar a disputa pelo título nacional. A CBF vai realizar o sorteio dos jogos e dos mandos de campo na próxima terça-feira (11), às 11h (de Brasília), na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

O Vasco é o único representante do Rio de Janeiro. O Cruz-Maltino eliminou o Fluminense após vencer o jogo de volta por 3 a 1 (na ida foi 0 a 0). Vice-campeão no ano passado e semifinalista em 2024, o Gigante da Colina chega às quartas de final pelo terceiro ano consecutivo e sonha com o bicampeonato para encerrar o jejum de 15 anos sem título nacional.

Quando serão os próximos jogos da Copa do Brasil

Os jogos das quartas de final da Copa do Brasil serão realizados entre a última semana de agosto e a primeira semana de setembro. As partidas de ida vão acontecer na semana do dia 26 de agosto, enquanto os duelos de volta serão realizados na semana de 2 de setembro.

Os classificados garantem vaga na semifinal da competição. Depois dessa fase, a Copa do Brasil volta apenas na reta final da temporada. As semifinais serão realizadas entre os dias 1º e 8 de novembro, enquanto a final única fecha o calendário do futebol brasileiro no dia 6 de dezembro.

Todos os classificados das quartas de final

Atlético-MG (eliminou o Juventude)

Cruzeiro (eliminou a Chapecoense)

Grêmio (eliminou o Mirassol)

Internacional (eliminou o Corinthians)

Palmeiras (eliminou o Fortaleza)

Santos (eliminou o Remo)

Vasco (eliminou o Fluminense)

Vitória (eliminou o Athletico-PR)

Quartas da Copa do Brasil terão impedimento semiautomático

A Copa do Brasil terá o impedimento semiautomático a partir das quartas de final . A CBF vai disponibilizar o sistema para todos os jogos desta fase da competição, já que todos os estádios dos times envolvidos estão equipados com a tecnologia.

O SAOT (tecnologia de impedimento semiautomático, na sigla em inglês) começou a ser usado no dia 25 de julho, no final de semana da 20ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o sistema foi utilizado em cinco oportunidades, com tempo médio de checagem de apenas 47 segundos.

Premiação da Copa do Brasil

A Copa do Brasil é a competição mais valiosa do futebol brasileiro. Pela classificação às oitavas de final, os 16 times receberam R$ 3 milhões. Já os oito classificados às quartas de final embolsaram mais R$ 4 milhões. Dessa vez, o valor para avançar à semifinal envolve uma quantia muito maior.

Os quatro clubes classificados à semifinal vão receber R$ 9 milhões. Já os finalistas vão receber, no mínimo, R$ 34 milhões (que é o prêmio para o vice-campeão). Já o grande campeão da Copa do Brasil de 2026 vai embolsar R$ 78 milhões.