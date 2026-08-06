Rio - A Copa do Brasil chega às quartas de final apenas com representantes da Série A do Brasileirão. Todos os oito classificados jogam a elite do futebol brasileiro e vão acirrar a disputa pelo título nacional. A CBF vai realizar o sorteio dos jogos e dos mandos de campo na próxima terça-feira (11), às 11h (de Brasília), na sede da entidade, no Rio de Janeiro.
Os jogos das quartas de final da Copa do Brasil serão realizados entre a última semana de agosto e a primeira semana de setembro. As partidas de ida vão acontecer na semana do dia 26 de agosto, enquanto os duelos de volta serão realizados na semana de 2 de setembro.
Os classificados garantem vaga na semifinal da competição. Depois dessa fase, a Copa do Brasil volta apenas na reta final da temporada. As semifinais serão realizadas entre os dias 1º e 8 de novembro, enquanto a final única fecha o calendário do futebol brasileiro no dia 6 de dezembro.
Todos os classificados das quartas de final
Atlético-MG (eliminou o Juventude) Cruzeiro (eliminou a Chapecoense) Grêmio (eliminou o Mirassol) Internacional (eliminou o Corinthians) Palmeiras (eliminou o Fortaleza) Santos (eliminou o Remo) Vasco (eliminou o Fluminense) Vitória (eliminou o Athletico-PR)
Quartas da Copa do Brasil terão impedimento semiautomático
O SAOT (tecnologia de impedimento semiautomático, na sigla em inglês) começou a ser usado no dia 25 de julho, no final de semana da 20ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o sistema foi utilizado em cinco oportunidades, com tempo médio de checagem de apenas 47 segundos.
Premiação da Copa do Brasil
A Copa do Brasil é a competição mais valiosa do futebol brasileiro. Pela classificação às oitavas de final, os 16 times receberam R$ 3 milhões. Já os oito classificados às quartas de final embolsaram mais R$ 4 milhões. Dessa vez, o valor para avançar à semifinal envolve uma quantia muito maior.
Os quatro clubes classificados à semifinal vão receber R$ 9 milhões. Já os finalistas vão receber, no mínimo, R$ 34 milhões (que é o prêmio para o vice-campeão). Já o grande campeão da Copa do Brasil de 2026 vai embolsar R$ 78 milhões.
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