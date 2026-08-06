Everton Ribeiro é ídolo do Flamengo - Letícia Martins/EC Bahia

Everton Ribeiro é ídolo do FlamengoLetícia Martins/EC Bahia

Publicado 06/08/2026 19:55





"O Esporte Clube Bahia SAF informa que o meio-campista Everton Ribeiro foi submetido a uma infiltração/bloqueio na região sacroilíaca. Desde maio, o jogador vinha relatando aumento na intensidade das dores crônicas na região lombar", informou o clube.



O Bahia revelou que, durante a pausa para a Copa do Mundo, entre junho e julho, realizou uma programação especial de atividades com o armador, que ficou fora dos amistosos da intertemporada. Mesmo assim, o quadro de dor não apresentou melhora. O Bahia informou por meio de comunicado, nesta quinta-feira (6), que Everton Ribeiro foi submetido a um procedimento médico na região sacroilíaca. Ainda segundo o clube, ele e iniciará o processo de recuperação no CT a partir da próxima semana."O Esporte Clube Bahia SAF informa que o meio-campista Everton Ribeiro foi submetido a uma infiltração/bloqueio na região sacroilíaca. Desde maio, o jogador vinha relatando aumento na intensidade das dores crônicas na região lombar", informou o clube.O Bahia revelou que, durante a pausa para a Copa do Mundo, entre junho e julho, realizou uma programação especial de atividades com o armador, que ficou fora dos amistosos da intertemporada. Mesmo assim, o quadro de dor não apresentou melhora.

Confira o comunicado:

"O Esporte Clube Bahia SAF informa que o meio-campista Everton Ribeiro foi submetido a uma infiltração/bloqueio na região sacroilíaca.



Desde maio, o jogador vinha relatando aumento na intensidade das dores crônicas na região lombar.



Durante a pausa para a Copa do Mundo, entre junho e julho, Everton seguiu uma programação de atividades especiais e ficou de fora dos amistosos da intertemporada, mas o quadro de dor não apresentou melhora.



Diante desse cenário, o clube optou por encaminhar o jogador para avaliação com um especialista em coluna, em São Paulo, acompanhado por um profissional do Departamento Médico. O atleta passou pelo procedimento nesta quinta-feira (05).



Everton iniciará o processo de recuperação no CT Evaristo de Macedo no início da próxima semana."

*Reportagem de Marcus Vinicius Balbino sob supervisão de João Alexandre borges