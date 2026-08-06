Everton Ribeiro é ídolo do FlamengoLetícia Martins/EC Bahia
"O Esporte Clube Bahia SAF informa que o meio-campista Everton Ribeiro foi submetido a uma infiltração/bloqueio na região sacroilíaca. Desde maio, o jogador vinha relatando aumento na intensidade das dores crônicas na região lombar", informou o clube.
O Bahia revelou que, durante a pausa para a Copa do Mundo, entre junho e julho, realizou uma programação especial de atividades com o armador, que ficou fora dos amistosos da intertemporada. Mesmo assim, o quadro de dor não apresentou melhora.
Everton Ribeiro já havia desfalcado o Bahia no ano passado após ser diagnosticado com um câncer de tireoide. O meio-campista passou por cirurgia, se recuperou e voltou a atuar normalmente.
O atleta tem contrato com o clube até o fim de 2026. Na atual temporada, disputou 23 jogos, marcou um gol, distribuiu cinco assistências e conquistou o Campeonato Baiano.
Confira o comunicado:
Desde maio, o jogador vinha relatando aumento na intensidade das dores crônicas na região lombar.
Durante a pausa para a Copa do Mundo, entre junho e julho, Everton seguiu uma programação de atividades especiais e ficou de fora dos amistosos da intertemporada, mas o quadro de dor não apresentou melhora.
Diante desse cenário, o clube optou por encaminhar o jogador para avaliação com um especialista em coluna, em São Paulo, acompanhado por um profissional do Departamento Médico. O atleta passou pelo procedimento nesta quinta-feira (05).
Everton iniciará o processo de recuperação no CT Evaristo de Macedo no início da próxima semana."
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