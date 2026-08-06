Presidente do Fluminense, Mattheus Montenegro Marina Garcia / Fluminense FC
Fluminense deve intensificar busca por reforços depois de eliminação
Tricolor ainda luta pelo título da Libertadores e ocupa parte de cima da tabela no Brasileiro; clube carioca deverá buscar duas contratações
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Fluminense sofre em clássicos e tem pior aproveitamento contra Vasco
Tricolor é eliminado pelo Cruz-Maltino na Copa do Brasil pela segunda vez em menos de um ano
Alto salário atrapalha Fluminense em sonho de ter atacante do Flamengo
Everton Cebolinha tem contrato com o Rubro-Negro até o fim de 2026, e é desejado pelo Tricolor e por outros clubes da Série A
Fluminense sofre com Lucho e Savarino, e Ganso volta a ganhar chance
Camisa 10 esteve afastado por causa da possibilidade de deixar o Tricolor, mas voltou a ser relacionado só que não entrava com Zubeldía
Torcedores defendem críticas de ex-jogador do Fluminense a Zubeldía
Derrota para o Vasco e eliminação na Copa do Brasil deixaram a situação do argentino bem delicada no comando do Tricolor
John Kennedy vira preocupação no Fluminense para encarar o Botafogo
Atacante foi substituído com dores no joelho direito na eliminação para o Vasco, na Copa do Brasil
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