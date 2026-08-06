Presidente do Fluminense, Mattheus Montenegro - Marina Garcia / Fluminense FC

Presidente do Fluminense, Mattheus Montenegro Marina Garcia / Fluminense FC

Publicado 06/08/2026 18:50

Rio - A eliminação do Fluminense nas oitavas de final da Copa do Brasil deve acelerar a busca por reforços para o segundo semestre. De acordo com informações do portal "Itatiaia", a diretoria tricolor compreende que o elenco precisa de peças para ficar mais qualificado.

A prioridade são dois reforços: um para o meio-campo e outro para o ataque. Apesar do Tricolor ter perdido Facundo Bernal, que se transferiu para o Real Betis, o Fluminense não entende que a posição de volante seja urgente.

O Fluminense acertou a contratação de dois reforços para o segundo semestre. O atacante Hulk, de 39 anos, que era sonho antigo e o zagueiro Thiago Silva, de 41 anos, que retornou. O clube carioca tinha o sonho de trazer Nino, do Zenit, mas a negociação não evoluiu.

O clube carioca está vivo em duas competições. No Brasileiro, o Fluminense está na quarta colocação, e na Libertadores, o Tricolor está classificado para as quartas de final da competição.