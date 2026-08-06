Puma Rodríguez comemora gol marcado sobre o Fluminense, no Maracanã - Matheus Lima / Vasco

Puma Rodríguez comemora gol marcado sobre o Fluminense, no MaracanãMatheus Lima / Vasco

Publicado 06/08/2026 17:30

Rio - O Fluminense ampliou o jejum em clássicos na temporada e amargou mais uma dolorosa eliminação diante do Vasco na Copa do Brasil. O Tricolor foi derrotado pelo Cruz-Maltino por 3 a 1 , nesta quarta-feira (5), no Maracanã, e se despediu nas oitavas de final da competição.

A nova derrota para o Vasco foi a quarta sob o comando de Luis Zubeldía em menos de um ano. Desde a chegada do treinador argentino, o Fluminense perdeu cinco de 15 clássicos, sendo quatro para o Cruz-Maltino. O rival também foi responsável pelas eliminações na Copa do Brasil de 2025 e 2026.

No século XXI, o Fluminense disputou 294 clássicos, venceu 86, empatou 95 e perdeu 113, o que representa 40% de aproveitamento, segundo o "Enciclopédia Tricolor". O Flamengo é responsável por 45 derrotas, o que significa 39,8% — o maior índice entre os três rivais do Rio de Janeiro.

Embora seja responsável pela maioria das derrotas, o Flamengo também é o rival que mais perdeu para o Fluminense no século. Das 86 vitórias, 34 foram contra o Rubro-Negro, o que representa 39,5%. Números que apontam o equilíbrio dos Fla-Flus, que domina o futebol carioca na década.

Já o pior aproveitamento é contra o Vasco. No século, foram 88 jogos, apenas 20 vitórias, 33 empates e 35 derrotas, com 35,2% de aproveitamento — o menor índice contra os rivais. O Cruz-Maltino é responsável por 30,9% das derrotas do Fluminense em clássicos desde 2001.

Por fim, o confronto mais equilibrado é o "Clássico Vovô". No século, foram 92 jogos, 32 vitórias, 27 empates e 33 derrotas, com 44,5% de aproveitamento — o melhor índice contra os rivais. O Botafogo é responsável por 37,2% das vitórias do Fluminense em clássicos no século, mas é dono de 28,3% das derrotas.

Fluminense em clássicos no século:

Botafogo: 92 jogos, 32 vitórias, 27 empates, 33 derrotas (44,5% de aproveitamento)

Flamengo: 114 jogos, 34 vitórias, 35 empates, 45 derrotas (40,06% de aproveitamento)

Vasco: 88 jogos, 20 vitórias, 33 empates, 35 derrotas (35,2% de aproveitamento)