Luiz Henrique em ação pelo ZenitDivulgação/Zenit
Contratado em janeiro de 2025, o brasileiro soma oito gols e cinco assistências durante sua passagem no clube, além de ter conquistado a Liga Russa na última temporada. O atacante também terminou o campeonato como líder em dribles certos (51) e duelos ganhos pelo chão (152).
Essa nova marca acontece em meio à possível saída do jogador para o Flamengo. De acordo com o 'Ge', Recentemente, o Rubro-Negro ofereceu cerca de 30 milhões de euros (R$ 178 milhões) fixos, além de 5 milhões de euros (R$ 29 milhões) em bônus. A proposta agrada ao Zenit, e o atleta já deu aval para a negociação.
O Flamengo observa Luiz Henrique desde o início de 2024. Na época, o atacante defendia o Real Betis e acabou sendo contratado pelo Botafogo, onde viveu grande fase com os títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.
Revelado pelo Fluminense, Luiz Henrique ganhou destaque nacional pelo Botafogo em 2024, quando foi eleito o melhor jogador da Libertadores. O desempenho rendeu a transferência para o Zenit e convocações para a Seleção Brasileira, incluindo participação na Copa do Mundo de 2026.
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