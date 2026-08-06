Luis Zubeldía em ação durante o clássico entre Vasco e Fluminense, pelas oitavas de final da Copa do Brasil - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Luis Zubeldía em ação durante o clássico entre Vasco e Fluminense, pelas oitavas de final da Copa do BrasilMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 06/08/2026 18:55 | Atualizado 06/08/2026 19:43

Rio - O técnico Luis Zubeldía vive o pior momento no comando do Fluminense. Após a eliminação para o Vasco nas oitavas de final da Copa do Brasil , a pressão sobre o treinador aumentou às vésperas do mata-mata da Libertadores. A derrota no clássico foi a gota d'água na relação entre a torcida e o argentino. Em comunicado, as principais organizadas se manifestaram cobrando a demissão.

"Os resultados recentes deixam claro que o momento exige mudanças imediatas. A principal delas passa pela saída do "técnico" Luis Zubeldía. É evidente a desconexão entre o treinador e o elenco. Há muito tempo o trabalho perdeu direção, o time não apresenta evolução, insiste nos mesmos erros e se mostra cada vez mais perdido (...) Esperamos que a derrota para o Vasco tenha sido a gota d’água", disse a Bravo 52.

Luis Zubeldía foi contratado em setembro do ano passado para o lugar de Renato Gaúcho. Nos primeiros meses, levou o Fluminense de volta à Libertadores e bateu o recorde de vitórias seguidas do clube no Maracanã. Porém, a eliminação para o Vasco na semifinal da Copa do Brasil de 2025 e o vice para o Flamengo no Carioca deste ano gerou insatisfação.

Nos últimos meses, a relação com a torcida piorou por conta dos resultados negativos na Libertadores, as derrotas nos clássicos contra Flamengo e Vasco no Brasileirão, além da pouca utilização dos jogadores da base — quase sempre preteridos pelos "medalhões". A pressão aumentou e o treinador foi alvo de protestos durante a derrota para o Cruz-Maltino por 3 a 1, nesta última quarta-feira (5), no Maracanã.

"É inadmissível o Fluminense continuar sendo comandado por um dito cujo "técnico" como Zubeldía. Um clube que tem como maior ativo sua base, onde os jovens talentos não são aproveitados por esse paneleiro. Vale lembrar que em menos de um ano foram três vexames (...) O Fluminense não precisa de você (...) Torcida Young Flu exige a demissão imediata", publicou a Young Flu.