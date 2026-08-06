Vini Jr em treino do Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Vini Jr em treino do Real MadridDivulgação / Real Madrid

Publicado 06/08/2026 18:31

Espanha - Vini Jr se manifestou por meio de uma rede social nesta quinta-feira (6) para celebrar a renovação de contrato com o Real Madrid . O novo vínculo do atacante com o clube espanhol vai até 30 de junho de 2032.

"Oito anos no Bernabéu são muito curtos... Mais seis anos e para sempre", escreveu o brasileiro.

Vini Jr em treino do Real Madrid Divulgação / Real Madrid

O Arsenal tinha interesse na contratação de Vini Jr, que decidiu seguir no Real Madrid. Ele chegou ao clube em julho de 2018, com apenas 18 anos.

Conforme os números divulgados pelo Real Madrid, ele já disputou 375 partidas pelo time, marcou 128 gols e conquistou 14 títulos, incluindo duas Ligas dos Campeões.