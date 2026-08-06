Vini Jr em treino do Real MadridDivulgação / Real Madrid
Vini Jr celebra renovação com o Real: 'Mais seis anos e para sempre'
Atacante brasileiro não escondeu a alegria pelo acerto; o novo vínculo com o clube espanhol é válido até 30 de junho de 2032
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