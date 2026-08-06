Charles do Bronx e Allan Puro Osso: amizade dentro e fora do cage(Foto: Reprodução/Instagram)
Em uma sequência de publicações nos "Stories" do Instagram, Charles do Bronx relembrou a convivência diária com Allan Puro Osso, destacando não apenas os anos de parceria nos treinos, mas também a amizade construída fora da academia. Bastante abalado, o ex-campeão dos pesos-leves prestou uma homenagem ao companheiro.
“Hoje eu perdi um irmão que a luta me deu. Obrigado por sempre estar junto, por dividir o tatame, o córner e pelas palavras. Só tenho gratidão por ter você ao meu lado nos treinos, no córner e nas resenhas. Te amo, moleque. Você era f***. Nem consigo acreditar. Você vai deixar muitas saudades. Hoje perdi um irmão, um cara sem palavras e como isso dói. Te amo para sempre. Você jamais será esquecido. Chute Boxe até depois do fim”, escreveu.
Amizade construída na Chute Boxe
A ligação entre Charles do Bronx e Allan Puro Osso ultrapassava a rotina de treinamentos. Integrante da Chute Boxe/Diego Lima, Allan esteve presente em diversos momentos importantes da carreira do amigo, participando com frequência de seu córner nas lutas do UFC e sendo considerado uma peça importante na equipe comandada por Diego Lima.
Reconhecido pelo talento no Jiu-Jitsu, pela dedicação aos treinos e pelo espírito de equipe, Allan Puro Osso conquistou o respeito de atletas, treinadores e profissionais do esporte ao longo da carreira. Sua morte aos 34 anos gerou grande comoção entre colegas do MMA, que seguem prestando homenagens e relembrando o legado deixado pelo lutador brasileiro.
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