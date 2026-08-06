Charles do Bronx e Allan Puro Osso: amizade dentro e fora do cage - (Foto: Reprodução/Instagram)

Charles do Bronx e Allan Puro Osso: amizade dentro e fora do cage(Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 06/08/2026 18:00

A morte de Allan "Puro Osso", confirmada na última segunda-feira (3), segue comovendo o universo do MMA. Entre as inúmeras manifestações de pesar, uma das mais emocionantes foi a de Charles do Bronx. Companheiro de equipe e amigo pessoal do peso-mosca, o dono do cinturão "BMF" do UFC utilizou as redes sociais para se despedir do atleta da Chute Boxe/Diego Lima.



Em uma sequência de publicações nos "Stories" do Instagram, Charles do Bronx relembrou a convivência diária com Allan Puro Osso, destacando não apenas os anos de parceria nos treinos, mas também a amizade construída fora da academia. Bastante abalado, o ex-campeão dos pesos-leves prestou uma homenagem ao companheiro.



“Hoje eu perdi um irmão que a luta me deu. Obrigado por sempre estar junto, por dividir o tatame, o córner e pelas palavras. Só tenho gratidão por ter você ao meu lado nos treinos, no córner e nas resenhas. Te amo, moleque. Você era f***. Nem consigo acreditar. Você vai deixar muitas saudades. Hoje perdi um irmão, um cara sem palavras e como isso dói. Te amo para sempre. Você jamais será esquecido. Chute Boxe até depois do fim”, escreveu.