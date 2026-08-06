Bruno Bastos contará ao todo com cinco atletas em ação no tradicional torneio (Foto: Reprodução/Instagram)
Considerado um dos principais professores nos dias atuais, tendo em sua equipe campeões na categoria Adulto e também no Juvenil na Bastos Brazilian Jiu-Jitsu e também na Lead BJJ, Bruno Bastos contará ao todo com cinco atletas em ação no tradicional torneio: Cauã Maillet, Cali Grounds, Maya Padilla, João Lucas Bastos e Maria Luíza Barbosa.
Em entrevista ao Recorte da Luta, Bruno Bastos celebrou o fato de estar com sua equipe em peso no ADCC Youth e parabenizou seus atletas pelo bom desempenho e títulos conquistados ao longo da temporada. O faixa-preta também destacou o bom período de preparação que os jovens atletas tiveram antes do importante desafio neste final de semana.
"A Bastos Brazilian Jiu-Jitsu terá cinco atletas no evento, sendo que dois deles foram convidados pelo desempenho deles nos Opens do ADCC. O Cauã Maillet, que é um menino de Macaé e fez todo o camp conosco aqui, e a Cali Grounds, uma menina que se destacou bastante nos Opens e acabou de ser campeã no Pan Kids", destacou Bruno Bastos, que seguiu:
"Tivemos ainda três atletas que ganharam as seletivas. A Maya Padilla, que ganhou a seletiva americana, e tivemos o João Lucas Bastos, meu filho, e a Maria Luíza Barbosa, que venceram a seletiva brasileira. Fiquei muito feliz com o desempenho deles durante a temporada e durante o camp. Foram nove semanas de camp, puderam se preparar bem, tanto na parte técnica quanto na parte física e psicológica. Fizeram um camp completo e no domingo eles vão dar um show. Independentemente do resultado, estou muito feliz com o que eles conquistaram até aqui nessa jornada, em tudo o que eles evoluíram. Tenho certeza que vamos manter a tradição de termos campeões da nossa equipe", finalizou.
O ADCC Youth World Championship, como citado, reúne alguns dos principais atletas juvenis do mundo na atualidade. Com disputas masculinas e femininas, a competição reúne atletas que variam entre 7 a 17 anos, divididos por faixas etárias, faixas e divisões de peso.
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