Bruno Bastos contará ao todo com cinco atletas em ação no tradicional torneio - (Foto: Reprodução/Instagram)

Bruno Bastos contará ao todo com cinco atletas em ação no tradicional torneio (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 06/08/2026 13:00 | Atualizado 06/08/2026 16:44

Confirmado para acontecer no próximo domingo (9), em Austin, no Texas, nos Estados Unidos. o ADCC Youth World Championship, popularmente conhecido como ADCC Kids, vai reunir mais uma vez os melhores atletas juvenis do mundo na atualidade e segue como a principal vitrine para os futuros destaques do grappling no cenário competitivo.



Considerado um dos principais professores nos dias atuais, tendo em sua equipe campeões na categoria Adulto e também no Juvenil na Bastos Brazilian Jiu-Jitsu e também na Lead BJJ, Bruno Bastos contará ao todo com cinco atletas em ação no tradicional torneio: Cauã Maillet, Cali Grounds, Maya Padilla, João Lucas Bastos e Maria Luíza Barbosa.