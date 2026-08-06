Diego Souza é o novo técnico do Joinville - Reprodução / Instagram @jec_oficial

Diego Souza é o novo técnico do JoinvilleReprodução / Instagram @jec_oficial

Publicado 06/08/2026 17:40

Santa Catarina - Anunciado pelo Joinville , da Série D do Brasileirão, o ex-atacante Diego Souza está prestes a iniciar sua carreira como treinador. Aposentado desde 2024, o novo técnico do clube catarinense indicou Filipe Luís, ex-Flamengo e hoje no Monaco, como um "parâmetro" a ser seguido.

"Temos grandes treinadores da nova geração buscando espaço, mas ainda nenhum que tenha conseguido se destacar tanto. Vou ser rápido: o Filipe Luís é o parâmetro. É um cara muito trabalhador e extremamente inteligente. Muitos treinadores de ponta passaram pelo Flamengo e não conseguiram fazer o time render, mas ele conseguiu", declarou, em entrevista ao programa "Fshow", da "ESPN".

Em seguida, Diego Souza apontou Eduardo Barroca, treinador do Botafogo entre 2019 e 2020, como outro exemplo que gostaria de seguir. Os dois trabalharam juntos no Alvinegro, enquanto o atacante ainda estava em atividade.

"Tirando o Filipe, o Eduardo Barroca é um cara que, sem dúvida, ainda tem muito a mostrar. Ele já está há algum tempo no mercado, mas é um profissional fantástico de trabalhar. Trabalhei com ele e gostei muito do que apresentou no dia-a-dia", finalizou o ex-jogador.



*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Rodrigo Souza