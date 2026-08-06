Diego Souza é o novo técnico do JoinvilleReprodução / Instagram @jec_oficial
Novo técnico do Joinville, Diego Souza revela inspiração em Filipe Luís
Ex-atacante assumiu o comando do time catarinense e apontou o antigo treinador do Flamengo como referência
Novo técnico do Joinville, Diego Souza revela inspiração em Filipe Luís
Ex-atacante assumiu o comando do time catarinense e apontou o antigo treinador do Flamengo como referência
Fluminense sofre em clássicos e tem pior aproveitamento contra Vasco
Tricolor é eliminado pelo Cruz-Maltino na Copa do Brasil pela segunda vez em menos de um ano
Torcedores do Botafogo celebram dispensas do elenco
Clube carioca teve reformulação no grupo depois da disputa da Copa do Mundo; nova direção recebeu muitos elogios dos alvinegros
Jogador recebe 'vermelho mais feliz da vida' após fazer gol do título
Juninho tirou a camisa ao comemorar o gol que fez na final entre Botafogo e Bangu, recebeu o cartão segundo amarelo e foi expulso
Cruzeiro anuncia contratação de atacante que estava na mira do Vasco
Atacante uruguaio chega por empréstimo até julho de 2027 com opção de compra; Cruz-Maltino ainda busca reforços para o setor ofensivo
Organizadas do Flamengo exigem 'compromisso inegociável com a vitória'
Em nota conjunta, agremiações afirmaram que Jardim e Boto são os 'responsáveis diretos' pelo caminho trilhado no resto da temporada
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.