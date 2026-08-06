Rio - Juninho viveu uma noite emocionante no Estádio Nilton Santos na última quarta-feira (5). Isso porque ele fez o gol da vitória sobre o Bangu por 1 a 0 e garantiu o título do Botafogo no Torneio OPG sub-20. Na comemoração, tirou a camisa, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.
Após ser perguntado pela repórter da 'Botafogo TV' se foi "o cartão vermelho mais feliz da sua vida", ele admitiu: "Foi sim, foi sim. Acabei esquecendo ali, mas o que importa é que saímos com a vitória e, graças a Deus, com o título".
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