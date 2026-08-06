Atual presidente do Botafogo de Futebol e Regatas - Reprodução/Instagram @BotafogoFR

Atual presidente do Botafogo de Futebol e RegatasReprodução/Instagram @BotafogoFR

Publicado 06/08/2026 17:29

Rio - Há pouco mais de um mês para o fechamento da janela de transferência, o Botafogo teve a saída de nove jogadores do elenco e ainda tem a expectativa de pelo menos mais dois atletas deixarem o elenco . Por meio das redes sociais, os torcedores têm se mostrado satisfeitos com a decisão de limpar a folha salarial.

Desde a saída do antigo mandatário, John Textor, em julho de 2026, a nova direção adotou uma política de reformulação completa no elenco. A economia do clube com as saídas vai ser imensa e dá esperança para uma parcela de botafoguenses sobre novas contratações com grande impacto a curto prazo.

"Saída de jogadores que não agregavam em nada e vai fazer a folha cair drasticamente. Cortou a carne sem mexer nos jogadores importantes. Parabéns a diretoria!" disse um usuário do "X", o antigo Twitter.

Porém, há um grupo que não vê esse corte de gastos com toda essa positividade. Mesmo com a ação, o Botafogo ainda está em recuperação judicial e preocupa uma parte dos torcedores: "Amigo, estamos em recuperação judicial, devendo muito, temos que dar graças a Deus de termos encontrado uma luz no fim do túnel, mas isso não zera nossos problemas (...)" disse o torcedor com tom responsável por conta do momento atual.

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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato