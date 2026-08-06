Kauã Elias em campo pelo Shakhtar Donetsk - Divulgação / Shakhtar Donetsk

Kauã Elias em campo pelo Shakhtar DonetskDivulgação / Shakhtar Donetsk

Publicado 06/08/2026 17:50

Com contrato até o fim de 2029, o jovem só deverá deixar o Shakhtar Donetsk, caso algum clube esteja disposto a desembolsar algo em torno de 30 milhões de libras (cerca de R$ 206,56 milhões).

Kauã Elias irá iniciar sua terceira temporada no futebol ucraniano. Ele chegou ao clube no começo de 2025 em operação junto ao Fluminense de 17 milhões de euros fixos (cerca de R$ 103 milhões na cotação da época).

No total, juntando todas as temporadas, o atacante entrou em campo pelo Shakhtar Donetsk em 47 partidas, anotou 15 gols e deu sete assistências.