Kauã Elias em campo pelo Shakhtar DonetskDivulgação / Shakhtar Donetsk

Mais artigos de Pedro Logato
Pedro Logato
Rio - O atacante Kauã Elias, de 20 anos, que começou a temporada europeia com três gols na estreia do Shakhtar Donetsk no Campeonato Ucraniano, está na mira de clubes grandes do Velho Continente. De acordo com informações do jornal inglês "The Sun", o Arsenal e o Manchester United observam o atleta.
LEIA MAIS: Uefa mantém ameaça de boicote à Copa do Mundo
Com contrato até o fim de 2029, o jovem só deverá deixar o Shakhtar Donetsk, caso algum clube esteja disposto a desembolsar algo em torno de 30 milhões de libras (cerca de R$ 206,56 milhões).
LEIA MAIS: Novo contrato de Vini Jr pelo Real deverá ser de R$ 150 milhões anuais
Kauã Elias irá iniciar sua terceira temporada no futebol ucraniano. Ele chegou ao clube no começo de 2025 em operação junto ao Fluminense de 17 milhões de euros fixos (cerca de R$ 103 milhões na cotação da época).
LEIA MAIS: Reviravolta? Com papo travado com Real, Rodri admite jogar no Barça
No total, juntando todas as temporadas, o atacante entrou em campo pelo Shakhtar Donetsk em 47 partidas, anotou 15 gols e deu sete assistências.