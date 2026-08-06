Gabriel Jesus em ação pelo Arsenal - AFP

Gabriel Jesus em ação pelo ArsenalAFP

Publicado 06/08/2026 18:11





Apesar do obstáculo financeiro, o interesse dos italianos é alto. O atleta considera a mudança de ares uma possibilidade e deseja mais minutos em campo: na última temporada, atuou em 27 partidas, nove como titular. O Napoli busca a contratação do atacante Gabriel Jesus, do Arsenal . As negociações ainda estão em estágio inicial e o clube inglês só admite conversar com propostas a partir de 20 milhões de euros (cerca de R$ 118 milhões), conforme o jornalista Fred Gomes, do 'ge'.Apesar do obstáculo financeiro, o interesse dos italianos é alto. O atleta considera a mudança de ares uma possibilidade e deseja mais minutos em campo: na última temporada, atuou em 27 partidas, nove como titular.

Gabriel Jesus busca recordes

Por outro lado, o atleta de 29 anos tem muito carinho pelo time londrino. Além disso, ele possui o desejo de quebrar recordes.

Gabriel Jesus é o segundo maior artilheiro brasileiro da história do Campeonato Inglês, com 79 gols, apenas três a menos que Roberto Firmino, e pode bater a meta já na próxima temporada.



O atacante também é o vice-líder brasileiro em conquistas do Campeonato Inglês, com cinco conquistas - uma pelo Arsenal, em 2025/26, e quatro pelo Manchester City -, uma a menos que o goleiro Ederson, seu ex-companheiro no City.