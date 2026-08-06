Wallace Yan tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027Gilvan de Souza / Flamengo
O jogador tem sido utilizado como reserva imediato de Pedro e se tornou uma das principais peças da equipe nos amistosos da intertemporada, marcando dois gols e dando uma assistência em quatro jogos, o que reacendeu a expectativa de ser mais utilizado por Leonardo Jardim. Nesta temporada, o atacante disputou 14 partidas com a camisa rubro-negra.
Em fevereiro, o Red Bull Bragantino encaminhou um acordo com o time carioca pelo jogador, que chegou, inclusive, a se despedir dos companheiros. No entanto, após mudanças de última hora no modelo de pagamento, o Flamengo recuou.
A equipe paulista ainda não formalizou uma nova proposta pelo atacante. A princípio, o Bragantino gostaria de um empréstimo, enquanto o Flamengo acredita que uma transferência em definitivo seria o melhor negócio.
O contrato de Wallace Yan com o Flamengo é válido até o fim de 2027. O atacante estreou pelos profissionais em 2024.
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