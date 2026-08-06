Wallace Yan tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027 - Gilvan de Souza / Flamengo

Wallace Yan tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 06/08/2026 18:35





O jogador tem sido utilizado como reserva imediato de Pedro e se tornou uma das principais peças da equipe nos amistosos da intertemporada, marcando dois gols e dando uma assistência em quatro jogos, o que reacendeu a expectativa de ser mais utilizado por Leonardo Jardim. Nesta temporada, o atacante disputou 14 partidas com a camisa rubro-negra. Rio - Recentemente, o Bragantino voltou a manifestar interesse na contratação do atacante Wallace Yan . No entanto, o Flamengo não deve facilitar a saída do jogador de 21 anos, por conta da falta de opções no setor ofensivo. A informação é do 'GE'.O jogador tem sido utilizado como reserva imediato de Pedro e se tornou uma das principais peças da equipe nos amistosos da intertemporada, marcando dois gols e dando uma assistência em quatro jogos, o que reacendeu a expectativa de ser mais utilizado por Leonardo Jardim. Nesta temporada, o atacante disputou 14 partidas com a camisa rubro-negra.





Em fevereiro, o Red Bull Bragantino encaminhou um acordo com o time carioca pelo jogador, que chegou, inclusive, a se despedir dos companheiros. No entanto, após mudanças de última hora no modelo de pagamento, o Flamengo recuou.



A equipe paulista ainda não formalizou uma nova proposta pelo atacante. A princípio, o Bragantino gostaria de um empréstimo, enquanto o Flamengo acredita que uma transferência em definitivo seria o melhor negócio.



O contrato de Wallace Yan com o Flamengo é válido até o fim de 2027. O atacante estreou pelos profissionais em 2024. Leia mais: Organizadas do Flamengo exigem 'compromisso inegociável com a vitória' Em fevereiro, o Red Bull Bragantino encaminhou um acordo com o time carioca pelo jogador, que chegou, inclusive, a se despedir dos companheiros. No entanto, após mudanças de última hora no modelo de pagamento, o Flamengo recuou.A equipe paulista ainda não formalizou uma nova proposta pelo atacante. A princípio, o Bragantino gostaria de um empréstimo, enquanto o Flamengo acredita que uma transferência em definitivo seria o melhor negócio.O contrato de Wallace Yan com o Flamengo é válido até o fim de 2027. O atacante estreou pelos profissionais em 2024.

*Reportagem de Marcus Vinicius Balbino sob supervisão de Gabriel Salotti