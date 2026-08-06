Gianni Infantino é o presidente da FifaAlfredo Estrella / AFP
Por causa da repercussão negativa da proposta, que daria aos parceiros comerciais entre 20 e 30% dos lucros em seus eventos, a Fifa voltou atrás da sugestão dada há alguns dias e soltou um comunicado de "arrependimento" de Infantino.
"Reconhecemos que erros foram cometidos no processo de criação da Fifa Forward Enterprise (FFE). Certamente não era nossa intenção que o Conselho da Fifa e as Associações Membro da Fifa se sentissem excluídos do processo, e a situação deveria ter sido conduzida de forma diferente. Pedimos sinceras desculpas por esses erros e nos comprometemos a não repeti-los. Com isso em mente, realizaremos a revisão necessária e um relatório será apresentado ao Conselho da Fifa em sua próxima reunião agendada", publicou a entidade que comanda o futebol mundial.
"A CAF acolhe e apoia a 'Atualização Conjunta' do Presidente da Fifa, Gianni Infantino, e do Secretário-Geral, Mattias Grafström A CAF continuará a concentrar-se em tornar o futebol africano um dos melhores do mundo e reafirma o seu compromisso em aderir às melhores práticas globais de governança, transparência e auditoria", disse Patrice Motsepe, presidente da CAF.
Motsepe ainda revelou não existir motivos para buscar um caminho alternativo na parceria. "Para nós, na África, a adesão à governança, ao devido processo legal e à transparência é crucial e inegociável, uma vez que esta é a prática e a conduta que esperamos dos nossos governos, empresas e outras instituições e organizações. Esta é também a conduta esperada da CAF", destacou
O dirigente foi categórico quando à confiança em Infantino. "Estamos empenhados em continuar a trabalhar em conjunto com a Fifa, as suas Associações Membro, outras Confederações de Futebol e partes interessadas para salvaguardar e aderir às melhores práticas globais de governança, devido processo legal e transparência e para contribuir para o desenvolvimento e crescimento do futebol em todo o mundo."
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