Gianni Infantino, atual presidente da FifaAlex Wong / AFP
Sindicato dos jogadores cobra reforma estrutural na governança da Fifa
Ideia é evitar que qualquer indivíduo tome decisões unilaterais ao futebol
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América-MEX recusa proposta do Vasco por atacante uruguaio
Cruz-Maltino prepara nova investida em breve; Brian Rodríguez é desejo da diretoria, após negociação com o Cruzeiro ser encerrada
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Rubro-Negro ofereceu cerca de R$ 207 milhões pelo atacante, que já deu aval para uma transferência ao clube carioca
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Fluminense deve intensificar busca por reforços depois de eliminação
Tricolor ainda luta pelo título da Libertadores e ocupa parte de cima da tabela no Brasileiro; clube carioca deverá buscar duas contratações
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Atacante de 21 anos ganhou espaço como reserva imediato de Pedro e passou a ser visto como opção importante no elenco de Leonardo Jardim
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