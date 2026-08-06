Gianni Infantino, atual presidente da Fifa - Alex Wong / AFP

Gianni Infantino, atual presidente da FifaAlex Wong / AFP

Publicado 06/08/2026 19:30 | Atualizado 06/08/2026 19:42

Rio - A Federação Internacional de Associações de Futebolistas Profissionais (FIFPRO) publicou nesta quinta-feira (6) um comunicado sobre a proposta realizada pela Fifa para atrair investimento privado . O sindicato listou uma série de exigências para entidade colocar em prática o mais breve possível. A principal delas é o pedido por uma reforma estrutural na governança.

Outra solicitação foi a de um compromisso em abrir o diálogo com as partes interessadas da modalidade para a tomada de grandes decisões, que incluem assuntos como o calendário internacional de partidas e a expansão dos torneios. A nota também pede concessão de direitos de voto no Conselho da Fifa, além da inclusão da "Plataforma Global de Diálogo Social" como parte estrutural da entidade.

A FIFPRO criticou veemente a proposta de Gianni Infantino, que já foi retirada após sofrer repreensões de grande parte do meio do futebol. As exigências foram encaminhadas para a Fifa através de uma carta entregue ao setor administrativo. Ela foi assinada pelo presidente da instituição e das suas demais subdivisões.

"Isso não representa apenas uma falha de governança. Trata-se de um profundo abuso do poder presidencial (...) Os jogadores não criaram esta crise. Eles insistirão para que o futebol saia dela com instituições mais fortes, salvaguardas mais robustas e uma liderança à altura da confiança que o esporte exige", finalizou.