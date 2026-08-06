Zubeldía em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Zubeldía em treino do Fluminense no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 06/08/2026 20:00 | Atualizado 06/08/2026 22:05

Rio - O clima de tensão tomou conta dos bastidores do Fluminense após a eliminação para o Vasco na Copa do Brasil . Na reapresentação do elenco, a diretoria e a comissão técnica se reuniram nesta quinta-feira (6), CT Carlos Castilho, para tratar sobre o mau desempenho e buscar uma solução para reverter o cenário na temporada, segundo o "ge".

Existe um incômodo dos jogadores com as escolhas do técnico Zubeldía na derrota por 3 a 1 para o Vasco, nesta última quarta-feira (5), no Maracanã. Houve reclamação sobre a falta de critério na utilização de alguns jogadores que foram colocados "na fogueira". Apesar disso, a manutenção do técnico Zubeldía, pelo menos até o clássico contra o Botafogo, está garantida.

A reunião também envolveu os jogadores, que foram cobrados pelo mau desempenho nos últimos jogos e por mais uma eliminação para o Vasco na Copa do Brasil — a segunda em menos de um ano. A diretoria, no entanto, ainda confiança que o técnico e os jogadores podem reverter o quadro. Além disso, existe a sensação de que a culpa precisa ser dividida entre comissão técnica e elenco.

Contratado em setembro do ano passado para o lugar de Renato Gaúcho, Zubeldía soma 59 jogos, 30 vitórias, 16 empates e 13 derrotas no comando do Fluminense. O Tricolor das Laranjeiras volta a campo no próximo sábado (8), às 21h (de Brasília), contra o Botafogo, no Nilton Santos, pela 22ª rodada do Brasileirão. O time comandado pelo técnico argentino ocupa o quarto lugar na competição.