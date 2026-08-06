Zubeldía em treino do Fluminense no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Reunião entre diretoria e comissão técnica marca reapresentação do Fluminense
Jogadores manifestam incômodo com falta de critério do treinador durante o clássico contra o Vasco
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Organizadas do Fluminense pedem saída de Zubeldía: 'Insiste nos erros'
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Fluminense deve intensificar busca por reforços depois de eliminação
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Alto salário atrapalha Fluminense em sonho de ter atacante do Flamengo
Everton Cebolinha tem contrato com o Rubro-Negro até o fim de 2026, e é desejado pelo Tricolor e por outros clubes da Série A
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