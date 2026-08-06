Fabinho estava no Al-Ittihad desde 2023 - Divulgação / X @ittihad_en

Fabinho estava no Al-Ittihad desde 2023Divulgação / X @ittihad_en

Publicado 06/08/2026 20:30 | Atualizado 06/08/2026 20:30



O volante brasileiro Fabinho deixou o Al-Ittihad , da Arábia Saudita, e está livre no mercado. O clube do Oriente Médio anunciou nesta quinta-feira (6) a saída do jogador.

"Um adeus a um capitão corajoso. Ele chegou como uma estrela, permaneceu humilde e liderou com força. Ele parte após dar tudo de si e criar um legado que as pessoas lembrarão. Ele demonstrou verdadeiro profissionalismo e deu um grande exemplo dentro e fora de campo. Ele é um dos capitães do Al-Ittihad em um período excepcional de sucesso. Obrigado, Fabinho. Você sempre será especial para os torcedores", escreveu o perfil em inglês do Al-Ittihad.

Na publicação, os sauditas postaram um vídeo em que Fabinho se despede do clube. Confira abaixo:

A goodbye to a brave captain



He joined as a star, stayed humble, and led with strength. He leaves after giving everything and creating a legacy people will remember.



He showed true professionalism and set a great example on and off the pitch. He is one of the captains of… — Al-Ittihad Club (@ittihad_en) August 6, 2026

"Hoje chega ao fim minha trajetória com vocês como jogador e começa minha jornada como torcedor deste clube. Obrigado pela recepção e pelo carinho que sempre recebi de vocês. Foi uma honra vestir a braçadeira de capitão deste clube tão grandioso e viver ao lado de vocês uma fase muito especial da minha carreira", disse Fabinho.

"Compartilhamos momentos de alegria e de tristeza, conquistamos títulos juntos e tive o privilégio de admirar a paixão e a criatividade de vocês nas arquibancadas a ponto de cantar os cânticos da torcida com todo meu coração. Espero ter dado sempre meu máximo em defesa deste clube. Mais uma vez, muito obrigado a todos. O Al-Ittihad permanecerá sempre no meu coração", completou.

Fabinho, que esteve com a seleção brasileira nas duas últimas Copas do Mundo, chegou ao Al-Ittihad no fim de julho de 2023. Ele defendeu o time saudita em 111 partidas, anotou sete gols e deu oito assistências.