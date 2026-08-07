Em 2026, Santiago Sosa soma três gols e uma assistência em 25 jogos pelo Racing, todos como titular - Juan Mabromata / AFP

Em 2026, Santiago Sosa soma três gols e uma assistência em 25 jogos pelo Racing, todos como titularJuan Mabromata / AFP

Publicado 07/08/2026 13:17





O volante, que também pode atuar como zagueiro, já havia se despedido dos torcedores argentinos no último sábado (1º), antes do duelo com o Tigre, no El Cilindro. A negociação, porém, ainda demorou para ter um desfecho positivo. Vasco conseguiu destravar as tratativas e chegou a um acordo por Santiago Sosa, do Racing. Os clubes resolveram as pendências financeiras e o jogador viajará nos próximos dias para se apresentar ao Cruz-Maltino. As informações são do jornalista César Luis Merlo.O volante, que também pode atuar como zagueiro, já havia se despedido dos torcedores argentinos no último sábado (1º), antes do duelo com o Tigre, no El Cilindro. A negociação, porém, ainda demorou para ter um desfecho positivo.

Agora, tudo está acertado e o meio-campista será reforço do Gigante da Colina. Em 2026, Santiago Sosa soma três gols e uma assistência em 25 jogos pelo Racing, todos como titular.

Em meio à busca por novos jogadores, o Vasco se prepara para encarar o Bahia, domingo (9), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino precisa vencer para sair da zona de rebaixamento. Neste momento, soma 21 pontos e ocupa a 18ª posição.