Em 2025/26, Brian Rodríguez fez 13 gols e deu oito assistências em 41 jogos pelo América do México - Divulgação / América do México

Em 2025/26, Brian Rodríguez fez 13 gols e deu oito assistências em 41 jogos pelo América do MéxicoDivulgação / América do México

Publicado 07/08/2026 12:32

Alvo do Vasco



A primeira proposta do Cruz-Maltino para contar com o atacante foi recusada. A oferta foi de 9 milhões de dólares (R$ 46 milhões). Agora, o Gigante da Colina planeja aumentar o valor para 10 milhões de dólares (R$ 51 milhões). nesta janela de transferências , Brian Rodríguez foi o destaque do América do México na vitória por 3 a 1 sobre o San Diego FC, na última quinta-feira (6), pela Leagues Cup. O uruguaio fez bela jogada para abrir o placar e deu assistência nos outros dois gols.A primeira proposta do Cruz-Maltino para contar com o atacante foi recusada. A oferta foi de 9 milhões de dólares (R$ 46 milhões). Agora, o Gigante da Colina planeja aumentar o valor para 10 milhões de dólares (R$ 51 milhões).