Em 2025/26, Brian Rodríguez fez 13 gols e deu oito assistências em 41 jogos pelo América do MéxicoDivulgação / América do México

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Theo Faria
Alvo do Vasco nesta janela de transferências, Brian Rodríguez foi o destaque do América do México na vitória por 3 a 1 sobre o San Diego FC, na última quinta-feira (6), pela Leagues Cup. O uruguaio fez bela jogada para abrir o placar e deu assistência nos outros dois gols.

A primeira proposta do Cruz-Maltino para contar com o atacante foi recusada. A oferta foi de 9 milhões de dólares (R$ 46 milhões). Agora, o Gigante da Colina planeja aumentar o valor para 10 milhões de dólares (R$ 51 milhões).
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O jogador também esteve na mira do Cruzeiro, mas as tratativas não avançaram. A Raposa tentou comprá-lo por 12 milhões de euros (R$ 70 milhões), sem sucesso.

Na temporada passada, Brian Rodríguez fez 13 gols e deu oito assistências em 41 jogos pelo América do México, sendo 32 entre os titulares. O uruguaio esteve na Copa do Mundo de 2026.