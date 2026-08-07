Em 2025/26, Brian Rodríguez fez 13 gols e deu oito assistências em 41 jogos pelo América do MéxicoDivulgação / América do México
A primeira proposta do Cruz-Maltino para contar com o atacante foi recusada. A oferta foi de 9 milhões de dólares (R$ 46 milhões). Agora, o Gigante da Colina planeja aumentar o valor para 10 milhões de dólares (R$ 51 milhões).
O jogador também esteve na mira do Cruzeiro, mas as tratativas não avançaram. A Raposa tentou comprá-lo por 12 milhões de euros (R$ 70 milhões), sem sucesso.
Na temporada passada, Brian Rodríguez fez 13 gols e deu oito assistências em 41 jogos pelo América do México, sendo 32 entre os titulares. O uruguaio esteve na Copa do Mundo de 2026.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.