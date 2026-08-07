Adson em ação pelo Vasco - Matheus Lima/Vasco

Adson em ação pelo VascoMatheus Lima/Vasco

Publicado 07/08/2026 17:02 | Atualizado 07/08/2026 20:03

O DIA, Adson destacou a evolução da equipe nos dois jogos do confronto e afirmou que a sequência recente serve como motivação para o elenco buscar uma campanha ainda maior. Rio - O Vasco garantiu uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil ao eliminar o Fluminense e alcançou a terceira classificação consecutiva para estar entre os oito melhores da competição. Em entrevista ao, Adson destacou a evolução da equipe nos dois jogos do confronto e afirmou que a sequência recente serve como motivação para o elenco buscar uma campanha ainda maior.

O atacante foi titular no primeiro duelo, que terminou empatado em 0 a 0. Na volta, saiu do banco e concedeu a assistência para Puma Rodríguez selar a vitória por 3 a 1.

"Foi uma ótima atuação da equipe nos dois jogos, mostramos bastante evolução defensiva, conseguimos nos tornar sólidos e isso foi super importante no mata-mata. O time tem crescido a cada jogo, estamos nos adaptando as ideias do Pedro Emanuel e, com o comprometimento que esse grupo vem demonstrando, tudo fica mais fácil", disse o jogador.

"Fico feliz por ter entrado e ter contribuído com uma assistência, trabalho todos os dias pra ajudar o clube e dar o meu melhor por essa camisa", complementou.

A sequência do Vasco na competição também é vista como um sinal da força do elenco em confrontos eliminatórios. Adson ressaltou a importância de manter a concentração para tentar avançar ainda mais nesta edição.



"Essas campanhas em sequência só mostram a força da nossa equipe no mata-mata. Para jogar eliminatória é preciso muita disciplina, foco, aproveitar as chances que temos, e isso vem sendo feito. Temos um time competitivo, demonstramos isso ano após ano e tenho certeza que podemos chegar mais longe também nessa temporada", ponderou.

Trabalho de Pedro Emanuel

O atacante também avaliou os primeiros dias sob o comando de Pedro Emanuel. Segundo Adson, o elenco tem se mostrado receptivo às ideias do treinador e trabalhado para assimilar rapidamente o novo modelo.

"Tem sido ótimo. O Pedro vem tentando implantar a ideia de jogo dele e o elenco tem sido bem receptivo, se doando ao máximo pra se adaptar o mais rápido possível. É um cara muito de grupo, com ótima relação com os jogadores, isso é bastante positivo", analisou.



Ele também explicou o que busca entregar quando é acionado pelo técnico: "Minha função quando entro nos jogos é sempre trazer minhas características positivas pra dentro do gramado, velocidade, drible, associação, e é isso que tenho tentado fazer pra ajudar o grupo".



Sul-Americana

O Vasco terá um compromisso importante na próxima semana. Após eliminar o Independiente Medellín (COL), o Cruz-Maltino irá reencontrar o Olimpia pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, na quinta-feira (13). A equipe paraguaia estava no mesmo grupo do clube carioca na fase inicial.

À época, no duelo em São Januário, Adson foi o principal nome da partida: participando diretamente dos três gols da vitória por 3 a 0, com um tento marcado e duas assistências. O atacante comentou o reencontro e relembrou a boa atuação diante do adversário.

"É um duelo complicado, o Olimpia foi o primeiro colocado no nosso grupo e é um time de muita história no continente sul-americano, mas temos que pensar sempre em dar nossa melhor versão. Vencemos eles em São Januário por um bom placar na fase de grupos, eu particularmente também consegui fazer um jogo muito bom, então vamos chegar com confiança, somos capazes de passar de fase e continuar avançando", declarou.

Adson é um dos destaques da equipe na competição, com três gols e três assistências em seis partidas. O camisa 28, inclusive, falou sobre o seu momento na temporada e ressaltou a importância do trabalho realizado para voltar a estar à disposição após o período de lesão.

"Agradeço muito a Deus por poder contribuir dentro de campo. Passei por um momento difícil na última temporada, ficar de fora lesionado mexe muito com a gente, mas pude voltar bem, saudável e pronto pra ajudar a equipe. Esses números, principalmente na Sul-Americana, são frutos de muito trabalho diário e esforço. Espero que eu consiga continuar contribuindo e trazendo alegria pro torcedor vascaíno", afirmou.

Expectativa para o restante do ano

O Vasco segue vivo em todas as competições que disputa na temporada. Adson abordou a expectativa do elenco para a sequência do ano e pregou foco jogo a jogo na busca pelos objetivos do clube.



"A gente sempre precisa mirar no alto e ir avançando de pouco em pouco. Mais do que fazer projeções, precisamos lidar jogo a jogo. Temos um time competitivo, um elenco muito esforçado e com vontade de disputar grandes jogos, demos uma prova disso nas oitavas contra o Fluminense. Então vamos seguir focados, travando uma batalha por vez e quem sabe, no fim do ano, chegaremos nos nossos objetivos", concluiu.

*Reportagem dos estagiários Marcus Vinicius Balbino e Bernardo Fonseca, sob supervisão de Theo Faria