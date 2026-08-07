JP em ação durante jogo do Vasco - Dikran Sahagian / Vasco

JP em ação durante jogo do VascoDikran Sahagian / Vasco

Publicado 07/08/2026 15:15





O acordo prevê uma prioridade de recompra fixada em 1,3 milhão de euros (aproximadamente R$ 7,6 milhões). Assim, a equipe portuguesa ficará com o meio-campista em definitivo, enquanto o Cruz-Maltino poderá contar novamente com o atleta mediante pagamento do valor estabelecido.

Rio - O Vasco encaminhou a saída definitiva de JP para o Casa Pia, de Portugal. Segundo informações do jornalista Venê Casagrande, o clube carioca liberará o jogador sem custos, mas manterá uma cláusula que permite recuperá-lo futuramente.O acordo prevê uma prioridade de recompra fixada em 1,3 milhão de euros (aproximadamente R$ 7,6 milhões). Assim, a equipe portuguesa ficará com o meio-campista em definitivo, enquanto o Cruz-Maltino poderá contar novamente com o atleta mediante pagamento do valor estabelecido.

Nascido em Goiânia, em 19 de abril de 2005, JP chegou ao Vasco em 2019, ainda nas categorias de base. A estreia entre os profissionais aconteceu apenas em abril de 2024.



Na temporada seguinte, o jogador passou boa parte do ano emprestado ao Avaí. Ele retornou ao clube carioca em 2026 e disputou nove partidas com a camisa vascaína.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato