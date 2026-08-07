Rio - O Vasco encaminhou a saída definitiva de JP para o Casa Pia, de Portugal. Segundo informações do jornalista Venê Casagrande, o clube carioca liberará o jogador sem custos, mas manterá uma cláusula que permite recuperá-lo futuramente.
O acordo prevê uma prioridade de recompra fixada em 1,3 milhão de euros (aproximadamente R$ 7,6 milhões). Assim, a equipe portuguesa ficará com o meio-campista em definitivo, enquanto o Cruz-Maltino poderá contar novamente com o atleta mediante pagamento do valor estabelecido.
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