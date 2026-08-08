Diego Carlos foi peça importante para o Como na última temporada - Reprodução / Instagram @d.carlos03

Diego Carlos foi peça importante para o Como na última temporadaReprodução / Instagram @d.carlos03

Publicado 08/08/2026 17:50

Rio - A poucos detalhes de assinar com o argentino Santiago Sosa , o Vasco segue no mercado em busca de reforços. Uma das prioridades é a contratação de um zagueiro que chegue para jogar. Com isso, a diretoria voltou a abrir conversas pelo brasileiro Diego Carlos, segundo apuração do jornalista Lucas Pedrosa.

Atualmente no Fenerbahçe, da Turquia, o defensor já havia sido monitorado pelo Cruz-Maltino e é o alvo preferido da diretoria para a posição, mas os valores iniciais estavam muito acima do teto previsto. O jogador de 33 anos está valorizado após boa temporada emprestado ao Como, da Itália.

De acordo com o repórter, o Vasco deposita suas esperanças na possibilidade de Diego Carlos rescindir seu contrato com o clube turco. O cenário é possível e, caso aconteça, tornaria viável a vinda do defensor, visto que a equipe carioca somente arcaria com os custos de salário e luvas.

Pelo lado do atleta, também prevalece a intenção de priorizar uma ida ao Cruz-Maltino, que foi o primeiro time brasileiro a procurá-lo nesta janela de transferências. Os agentes do brasileiro já foram comunicados sobre o interesse, mas as negociações dependem da rescisão com o Fenerbahçe para avançar.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Gabriel Salotti