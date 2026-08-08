Diego Carlos foi peça importante para o Como na última temporadaReprodução / Instagram @d.carlos03
Vasco retoma negociações pelo zagueiro Diego Carlos
Hoje no Fenerbahçe, da Turquia, defensor passou a temporada emprestado ao Como, da Itália, e foi sondado pelo Cruz-Maltino no mês passado
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