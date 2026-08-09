Kevin Castaño disputou a última Copa do Mundo pela ColômbiaCarl Recine / Getty Images via AFP
Procurado pelo Vasco, volante do River Plate fecha com time da Série A
Colombiano Kevin Castaño, de 25 anos, deixou o clube argentino por empréstimo, para se juntar a um rival do Cruz-Maltino no Brasileirão
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