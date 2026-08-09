Kevin Castaño disputou a última Copa do Mundo pela Colômbia - Carl Recine / Getty Images via AFP

Kevin Castaño disputou a última Copa do Mundo pela ColômbiaCarl Recine / Getty Images via AFP

Publicado 09/08/2026 12:50

Belo Horizonte - Após abrir negociações pela contratação do volante Kevin Castaño , o Vasco recebeu um "chapéu" de outro clube do Brasileirão. Neste domingo (9), o Atlético-MG anunciou o acerto com o colombiano, por empréstimo, e adiou os planos do Cruz-Maltino.

Já em Belo Horizonte, o jogador de 25 anos realizará exames médicos e deve assinar com o Galo nas próximas horas. Castaño ficará emprestado até o fim deste ano e, ao fim do vínculo, o clube mineiro terá a opção de compra em definitivo.

O Vasco havia tentado o volante como uma alternativa a Santiago Sosa, que desempenha função parecida e tinha negociações travadas com a diretoria. Prestes a firmar acordo com o argentino, cuja chegada ao Rio está prevista para esta segunda-feira (10) , o clube carioca esfriou as tratativas com seu "plano B".

Kevin Castaño acabou de disputar a Copa do Mundo pela Colômbia. No torneio, foi envolvido em duas partidas, contra Uzbequistão e Portugal, ambas saindo do banco de reservas. O atleta tem contrato com o River até 2028 e promete chegar para ser titular do Atlético-MG na segunda metade da temporada.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Pedro Logato