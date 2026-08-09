Santiago Rosa será jogador do Vasco - Divulgação / Racing

Santiago Rosa será jogador do VascoDivulgação / Racing

Publicado 09/08/2026 10:44

A negociação durou semanas, mas o clube carioca chegou a um acordo com o Racing. O valor desembolsado será de 7,5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 38 milhões). Os últimos detalhes sobre a forma de pagamento foram acordados.

Sosa chega para reforçar um setor considerado importante para o Vasco, que é o meio-campo. Porém, além de atuar como volante, o argentino também já foi escalado como zagueiro, sendo assim polivalente, o que agrada o Cruz-Maltino.

O melhor momento da carreira de Santiago Sosa foi na temporada passada, quando foi um dos destaques da campanha do Racing, que foi semifinalista da Libertadores, sendo derrotado pelo campeão Flamengo.