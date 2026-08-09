Santiago Rosa será jogador do VascoDivulgação / Racing
Reforço do Vasco, Sosa chegará ao Rio na madrugada de segunda
Jogador, de 27 anos, fechou com o Cruz-Maltino depois de semanas em negociações com o Racing; argentino foi destaque da Libertadores de 2025
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Vasco quer aumentar a família e iniciar reação no Brasileiro
Neste Dia dos Pais, vascaínos ainda celebram a classificação contra o Flu e querem a vitória sobre o Bahia
Vasco retoma negociações pelo zagueiro Diego Carlos
Hoje no Fenerbahçe, da Turquia, defensor passou a temporada emprestado ao Como, da Itália, e foi sondado pelo Cruz-Maltino no mês passado
Vasco aguarda Sosa no Rio neste domingo para assinar contrato
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Adson destaca evolução do Vasco na Copa do Brasil e elogia treinador
Atacante deu assistência para gol da classificação contra o Fluminense e avaliou o início de Pedro Emanuel no comando da equipe
Projeto de novo CT do Vasco é apresentado por Pedrinho e Lamacchia
Plano prevê quatro campos, três edifícios e uma recepção central no atual terreno do clube; investimento é avaliado em R$ 120 milhões
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