Edgardo Lasalvia à direita de Brian Rodríguez - Reprodução / Instagram @chino_lasalvia

Edgardo Lasalvia à direita de Brian RodríguezReprodução / Instagram @chino_lasalvia

Publicado 09/08/2026 17:00

Rio - Requisitado, o atacante uruguaio Brian Rodríguez segue com o futuro indefinido, mas seu empresário confirmou que há negociações em curso com o Vasco . O agente Edgardo Lasalvia expôs a situação do atleta de 26 anos e demonstrou empolgação com a possível transferência para o Cruz-Maltino.

"O mercado está aberto. Vou para o México ver com o Brian as possibilidades que temos, e temos várias. Temos uma negociação muito importante, que é o Vasco da Gama. Digo isso sem nenhum mistério", iniciou o empresário, em entrevista ao programa "Polideportivo", do canal uruguaio "Teledoce".

Apesar do otimismo em relação às conversas com o clube carioca, Edgardo admitiu que há outros clubes interessados em Brian Rodríguez. Inclusive, o agente deixou escapar que, entre as opções, existe outro clube brasileiro. Recentemente, o Cruzeiro chegou a procurar o jogador, mas desistiu do negócio

"Estamos trabalhando com outra opção do Brasil, uma da Holanda e outra do Oriente Médio que, embora não seja a que mais nos convence, financeiramente é muito forte. Vou deixar o jogador tomar a decisão que preferir", completou.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Pedro Logato