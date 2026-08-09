Edgardo Lasalvia à direita de Brian RodríguezReprodução / Instagram @chino_lasalvia
Empresário de Brian Rodríguez abre o jogo sobre conversas com o Vasco
Edgardo Lasalvia tratou a negociação com o Cruz-Maltino como 'muito importante', mas revelou que enxerga outra opção para o atleta no Brasil
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Vasco ainda não desistiu da contratação de Nelson Deossa
Clima no Cruz-Maltino, porém, não é de otimismo; colombiano, de 26 anos, recebeu oportunidades na pré-temporada do Betis e respondeu bem
Procurado pelo Vasco, volante do River Plate fecha com time da Série A
Colombiano Kevin Castaño, de 25 anos, deixou o clube argentino por empréstimo, para se juntar a um rival do Cruz-Maltino no Brasileirão
Reforço do Vasco, Sosa chegará ao Rio na madrugada de segunda
Jogador, de 27 anos, fechou com o Cruz-Maltino depois de semanas em negociações com o Racing; argentino foi destaque da Libertadores de 2025
Vasco quer aumentar a família e iniciar reação no Brasileiro
Neste Dia dos Pais, vascaínos ainda celebram a classificação contra o Flu e querem a vitória sobre o Bahia
Vasco retoma negociações pelo zagueiro Diego Carlos
Hoje no Fenerbahçe, da Turquia, defensor passou a temporada emprestado ao Como, da Itália, e foi sondado pelo Cruz-Maltino no mês passado
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