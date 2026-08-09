Nelson Deossa em campo pelo BetisDivulgação/ Betis

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Pedro Logato
Rio - O Vasco ainda não desistiu oficialmente da contratação de Nelson Deossa, de 26 anos, do Real Betis. O atleta é o único jogador que o Cruz-Maltino ainda tem conversas em andamento, apesar do clube não tratar mais a situação com otimismo. As informações são do portal "GE".
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Deossa recebeu mais oportunidades com o técnico Manuel Pellegrini na pré-temporada do clube de Sevilha. Além disso, o colombiano respondeu bem, o que faz o Vasco ter poucas esperanças. Porém, o clube não retirou a oferta da mesa.
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Além do Cruz-Maltino, o Flamengo e o River Plate também fizeram sondagens em relação ao colombiano, porém, o Vasco foi o clube que chegou mais perto do acerto, tendo recebido o "ok" do Real Betis.
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Revelado pelo Atlético Huila, da Colômbia, o meia passou por Estudiantes, Junior Barranquilla, Atletico Nacional, Pachuca, até se destacar pelo Monterrey, do México, no Mundial de Clubes de 2025. Contratado pelo Betis, o colombiano fez 20 jogos e não anotou gols ou deu assistências.