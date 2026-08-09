Nelson Deossa em campo pelo Betis - Divulgação/ Betis

Nelson Deossa em campo pelo BetisDivulgação/ Betis

Publicado 09/08/2026 15:20

Deossa recebeu mais oportunidades com o técnico Manuel Pellegrini na pré-temporada do clube de Sevilha. Além disso, o colombiano respondeu bem, o que faz o Vasco ter poucas esperanças. Porém, o clube não retirou a oferta da mesa.

Além do Cruz-Maltino, o Flamengo e o River Plate também fizeram sondagens em relação ao colombiano, porém, o Vasco foi o clube que chegou mais perto do acerto, tendo recebido o "ok" do Real Betis.

Revelado pelo Atlético Huila, da Colômbia, o meia passou por Estudiantes, Junior Barranquilla, Atletico Nacional, Pachuca, até se destacar pelo Monterrey, do México, no Mundial de Clubes de 2025. Contratado pelo Betis, o colombiano fez 20 jogos e não anotou gols ou deu assistências.