Jair, em entrevista após jogo contra o Bahia - Reprodução / SporTV

Jair, em entrevista após jogo contra o BahiaReprodução / SporTV

Publicado 09/08/2026 18:29





"É claro que a gente queria ter ganho o jogo, mas tem que valorizar o jogo que a gente fez. É importante a gente somar pontos, é claro que a gente queria ganhar, mas esse ponto é válido. A gente não pode deixar mais escapar ponto, mas acho que temos que valorizar a evolução que nós estamos tendo. Agora é descansar porque a gente tem um jogo importante da Copa Sul-Americana no meio da semana", disse. O volante Jair, do Vasco, destacou a importância de valorizar o ponto conquistado fora de casa, após o empate contra o Bahia em 0 a 0 , na tarde deste domingo (9). Em entrevista após o fim do jogo, o atleta ressaltou, também, a evolução do time nas últimas partidas."É claro que a gente queria ter ganho o jogo, mas tem que valorizar o jogo que a gente fez. É importante a gente somar pontos, é claro que a gente queria ganhar, mas esse ponto é válido. A gente não pode deixar mais escapar ponto, mas acho que temos que valorizar a evolução que nós estamos tendo. Agora é descansar porque a gente tem um jogo importante da Copa Sul-Americana no meio da semana", disse.

Esse foi o terceiro jogo seguido que Jair começou jogando. Ele se lesionou gravemente ao romper totalmente o ligamento cruzado anterior e o ligamento colateral medial do joelho direito em agosto de 2025 e retornou contra o Mirassol, no último dia 25 de julho. O meia falou de como a sequência de jogos tem sido desgastante para o time.



"É um jogo a cada três dias e eu, principalmente, voltando de lesão, muito tempo sem ter essa sequência, tive três jogos que eu comecei jogando. Agora, como eu falei, temos que valorizar o que estamos fazendo, a evolução é nítida, a gente tem que manter isso", afirmou ao 'SporTV'.



O Vasco volta a campo nesta quinta-feira (13) às 19h, em São Januário, para enfrentar o Olimpia, pela ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.