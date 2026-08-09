Jair, em entrevista após jogo contra o BahiaReprodução / SporTV
"É claro que a gente queria ter ganho o jogo, mas tem que valorizar o jogo que a gente fez. É importante a gente somar pontos, é claro que a gente queria ganhar, mas esse ponto é válido. A gente não pode deixar mais escapar ponto, mas acho que temos que valorizar a evolução que nós estamos tendo. Agora é descansar porque a gente tem um jogo importante da Copa Sul-Americana no meio da semana", disse.
"É um jogo a cada três dias e eu, principalmente, voltando de lesão, muito tempo sem ter essa sequência, tive três jogos que eu comecei jogando. Agora, como eu falei, temos que valorizar o que estamos fazendo, a evolução é nítida, a gente tem que manter isso", afirmou ao 'SporTV'.
O Vasco volta a campo nesta quinta-feira (13) às 19h, em São Januário, para enfrentar o Olimpia, pela ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.
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