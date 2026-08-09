Brenner pede atendimento em jogo contra o Bahia - Reprodução / TV Globo

Brenner pede atendimento em jogo contra o BahiaReprodução / TV Globo

Publicado 09/08/2026 20:32





Brenner se chocou com David Duarte na primeira etapa e no intervalo, afirmou ao repórter da TV Globo, André Gallindo, que suspeitava de fratura no dedão do pé. Já o defensor pediu atendimento após lance com Luciano Juba. O técnico Pedro Emanuel colocou Saldivia e Hinestroza.



LEIA MAIS: Pedro Emanuel analisa momento do Vasco no Campeonato Brasileiro Rio — O Vasco acumulou problemas para o departamento médico no empate em 0 a 0 contra o Bahia , neste domingo (9), pelo Campeonato Brasileiro. Brenner e Cuesta foram substituídos por lesão, enquanto Andrés Gómez acabou vetado ainda no aquecimento, devido a dores no pé esquerdo.Brenner se chocou com David Duarte na primeira etapa e no intervalo, afirmou ao repórter da TV Globo, André Gallindo, que suspeitava de fratura no dedão do pé. Já o defensor pediu atendimento após lance com Luciano Juba. O técnico Pedro Emanuel colocou Saldivia e Hinestroza.

Na coletiva de imprensa, o treinador comentou sobre os atletas. "No último jogo, o Andrés também fez um esforço tremendo e hoje tentou novamente e não conseguiu passar do que foi o aquecimento. Daí o meu orgulho, os jogadores envolvidos, isso mostra o caráter deles. No intervalo tivemos que tirar o Brenner e o Cuesta. Também tem a ver com o acúmulo de situações e desgastes físicos", disse.



O Cruz-Maltino ainda não se manifestou oficialmente sobre as lesões. O time volta a campo nesta quinta-feira (13) às 19h, em São Januário, para enfrentar o Olimpia, pela ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.