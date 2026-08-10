Danilo Barbosa nos tempos de BotafogoDivulgação / Botafogo
Vasco coloca ex-Botafogo em compasso de espera e prioriza outros nomes
Jogador, de 30 anos, atua no futebol saudita; Cruz-Maltino deseja contratações para a defesa e avalia Gabriel Pereira e Diego Carlos
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Vasco vê negociação por Brian Rodríguez esfriar e avalia alternativas
Clube mantém conversas com o América-MEX, mas há uma diferença de quatro milhões de dólares (R$ 20,4 milhões) entre as partes
Alvo do Vasco, Brian Rodríguez faz golaço de falta; veja o vídeo
Atacante abriu o placar na vitória do América do México sobre o Portland, pela Leagues Cup
Santiago Sosa chega ao Rio para assinar com o Vasco: ‘Muito feliz’
Volante se colocou à disposição para estrear contra o Santos, no domingo (16)
Vasco acumula problemas de lesões em jogo contra o Bahia
Brenner e Cuesta foram substituídos no intervalo enquanto Andrés Gómez sentiu dores no pé esquerdo ainda no aquecimento da partida
Pedro Emanuel analisa momento do Vasco no Campeonato Brasileiro
Treinador ressaltou que time está em 'processo evolutivo' e garantiu que a equipe não irá focar em apenas uma competição
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