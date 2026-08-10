Danilo Barbosa nos tempos de Botafogo - Divulgação / Botafogo

Danilo Barbosa nos tempos de BotafogoDivulgação / Botafogo

Publicado 10/08/2026 17:50

Rio - O Vasco busca a contratação de um zagueiro para reforçar o elenco. Um dos nomes que o Cruz-Maltino tem avaliado é o de Danilo Barbosa, de 30 anos, que atua Al-Ula, da Arábia Saudita. Apesar disso, o clube carioca não considera o atleta como prioridade.

De acordo com informações do "GE", a prioridade para o setor é Diego Carlos, do Fenerbahçe, e também Gabriel Pereira, que defende o Al-Rayyan. O ex-jogador do Botafogo é a última alternativa. Danilo Barbosa teria o interesse de voltar ao futebol brasileiro, mas aguardar um posicionamento mais incisivo por parte do Vasco.

O jogador é volante de origem, mas tem atuando como zagueiro. A sua última passagem pelo futebol brasileiro foi pelo Botafogo, fazendo parte do elenco campeão da Libertadores e do Brasileiro de 2024.

Danilo Barbosa foi revelado pelo Vasco e atual profissionalmente pelo Cruz-Maltino em 2013 e 2014. Depois, o jogador passou por Braga, Valencia, Benfica, antes de chegar ao Palmeiras. Desde o começo do ano passado, o atleta defende a equipe saudita.