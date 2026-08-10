Santiago Sosa mostrou estar ansioso para entrar em campo pelo Vasco - Reprodução / Internet

Santiago Sosa mostrou estar ansioso para entrar em campo pelo VascoReprodução / Internet

Publicado 10/08/2026 07:38

Reforço do Vasco para a sequência da temporada, Santiago Sosa desembarcou no Rio de Janeiro na madrugada desta segunda-feira (10). Depois de uma pequena novela , o volante, que também pode atuar como zagueiro, realizará exames médicos para assinar o vínculo com o Cruz-Maltino.

“Estou muito feliz de estar aqui, um clube muito grande do Brasil. Demorou um pouco, mas estou muito feliz”, disse o jogador, em conversa com a imprensa no Aeroporto do Galeão.

Comprado ao Racing, da Argentina, por cerca de 7 milhões de dólares (R$ 35,5 milhões), o meio-campista se colocou à disposição para estrear contra o Santos, no domingo (16). O jogo será às 16h (de Brasília), em São Januário, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Esperamos resolver os trâmites logo para já treinar com a equipe. Estou preparado para jogar. Quero fazer os exames médicos e treinar com os meus companheiros para ajudar no domingo. Creio que eu já possa jogar nessa partida”, declarou Santiago Sosa.

“Tenho muita vontade de conhecer a torcida, de ganhar, de conhecer o nosso lindo estádio. Espero que seja no domingo”, finalizou.

A ideia do Vasco, porém, é tentar contar com o volante já contra o Olimpia, do Paraguai, quinta-feira (13), às 19h, também em São Januário, no duelo de ida das oitavas de final da Sul-Americana.