Brian Rodríguez em ação pelo América-MEX - Reprodução

Brian Rodríguez em ação pelo América-MEXReprodução

Publicado 10/08/2026 15:40





O Cruz-Maltino iniciou as tratativas com uma oferta de US$ 9 milhões (R$ 46 milhões) e chegou a elevar a proposta para US$ 10 milhões (cerca de R$ 51 milhões). Os mexicanos, no entanto, pedem US$ 14 milhões (aproximadamente R$ 71,6 milhões), o que representa uma diferença de US$ 4 milhões (R$ 20,4 milhões) entre as partes. Rio - O Vasco ainda não desistiu da contratação de Brian Rodríguez , mas as conversas com o América-MEX esfriaram. Segundo informações do jornalista Bruno Andrade, da 'ESPN', os clubes seguem negociando, porém estão distantes de um acordo.O Cruz-Maltino iniciou as tratativas com uma oferta de US$ 9 milhões (R$ 46 milhões) e chegou a elevar a proposta para US$ 10 milhões (cerca de R$ 51 milhões). Os mexicanos, no entanto, pedem US$ 14 milhões (aproximadamente R$ 71,6 milhões), o que representa uma diferença de US$ 4 milhões (R$ 20,4 milhões) entre as partes.

Apesar do impasse, o Vasco mantém o atacante uruguaio como um dos alvos. Ao mesmo tempo, a diretoria já avalia outras opções no mercado caso não consiga avançar pelo jogador do América-MEX.



Enquanto as negociações seguem, os cariocas voltam as atenções para a Copa Sul-Americana. Após empatar sem gols com o Bahia, no último domingo (9), a equipe comandada por Pedro Emanuel enfrenta o Olimpia, do Paraguai, na próxima quinta-feira (13), em São Januário, pelo jogo de ida das oitavas de final do torneio continental.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato