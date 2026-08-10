Brian Rodríguez (à direita) é um dos destaques do América do México - Divulgação / América do México

Brian Rodríguez (à direita) é um dos destaques do América do MéxicoDivulgação / América do México

Publicado 10/08/2026 12:07 | Atualizado 10/08/2026 12:07

Na mira do



O clube mexicano negou a primeira proposta do Cruz-Maltino pelo atacante, na casa dos 9 milhões de dólares (R$ 46 milhões). Agora, o Gigante da Colina planeja aumentar a oferta para 10 milhões de dólares (R$ 51 milhões). Vasco , Brian Rodríguez voltou a brilhar pelo América do México. Ele fez um golaço de falta na vitória por 3 a 1 sobre o Portland, no último domingo (9), pela Leagues Cup. Antes, na quinta-feira (6), já havia balançado a rede e dado duas assistências diante do San Diego.O clube mexicano negou a primeira proposta do Cruz-Maltino pelo atacante, na casa dos 9 milhões de dólares (R$ 46 milhões). Agora, o Gigante da Colina planeja aumentar a oferta para 10 milhões de dólares (R$ 51 milhões).

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Recentemente, o uruguaio também esteve no radar do Cruzeiro, mas as tratativas não avançaram. A Raposa tentou comprá-lo por 12 milhões de dólares (R$ 60 milhões).



Na temporada passada, Brian Rodríguez fez 13 gols e deu oito assistências em 41 jogos pelo América do México, sendo 32 entre os titulares. Ele esteve na Copa do Mundo de 2026. Recentemente, o uruguaio também esteve no radar do Cruzeiro, mas as tratativas não avançaram. A Raposa tentou comprá-lo por 12 milhões de dólares (R$ 60 milhões).Na temporada passada, Brian Rodríguez fez 13 gols e deu oito assistências em 41 jogos pelo América do México, sendo 32 entre os titulares. Ele esteve na Copa do Mundo de 2026.

O golaço de Brian Rodríguez