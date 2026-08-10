Brian Rodríguez (à direita) é um dos destaques do América do MéxicoDivulgação / América do México
O clube mexicano negou a primeira proposta do Cruz-Maltino pelo atacante, na casa dos 9 milhões de dólares (R$ 46 milhões). Agora, o Gigante da Colina planeja aumentar a oferta para 10 milhões de dólares (R$ 51 milhões).
Recentemente, o uruguaio também esteve no radar do Cruzeiro, mas as tratativas não avançaram. A Raposa tentou comprá-lo por 12 milhões de dólares (R$ 60 milhões).
Na temporada passada, Brian Rodríguez fez 13 gols e deu oito assistências em 41 jogos pelo América do México, sendo 32 entre os titulares. Ele esteve na Copa do Mundo de 2026.
O golaço de Brian Rodríguez
¡PERO QUÉ GOLAAAAAAAAAAZO!— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 10, 2026
El Rayito Brian Rodríguez se manda el gol de la Leagues Cup para poner en ventaja al @ClubAmerica. #LMXLC2026 | #AME | #J2
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