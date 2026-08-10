Brian Rodríguez (à direita) é um dos destaques do América do MéxicoDivulgação / América do México

Mais artigos de Theo Faria
Theo Faria
Na mira do Vasco, Brian Rodríguez voltou a brilhar pelo América do México. Ele fez um golaço de falta na vitória por 3 a 1 sobre o Portland, no último domingo (9), pela Leagues Cup. Antes, na quinta-feira (6), já havia balançado a rede e dado duas assistências diante do San Diego.

O clube mexicano negou a primeira proposta do Cruz-Maltino pelo atacante, na casa dos 9 milhões de dólares (R$ 46 milhões). Agora, o Gigante da Colina planeja aumentar a oferta para 10 milhões de dólares (R$ 51 milhões).
Leia mais: Santiago Sosa chega ao Rio para assinar com o Vasco: ‘Muito feliz’

Recentemente, o uruguaio também esteve no radar do Cruzeiro, mas as tratativas não avançaram. A Raposa tentou comprá-lo por 12 milhões de dólares (R$ 60 milhões).

Na temporada passada, Brian Rodríguez fez 13 gols e deu oito assistências em 41 jogos pelo América do México, sendo 32 entre os titulares. Ele esteve na Copa do Mundo de 2026.

O golaço de Brian Rodríguez