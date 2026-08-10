Reunião entre CBF e clubes das séries A e B aconteceu em um hotel na Barra da TijucaLuciana Vermell / CBF
Algumas das mudanças já haviam sido feitas na última Copa do Mundo e foram bem avaliadas pela entidade nacional, enquanto outras, também aprovadas na reunião, ainda vão passar a valer a partir desta temporada no futebol europeu.
Além disso, outra medida adotada foi o protocolo Vini Jr: a partir da próxima rodada, tapar intencionalmente a boca ao discutir com adversário será conduta passível de expulsão.
Confira as novas regras
-O goleiro terá cinco segundos para cobrar o tiro de meta. O árbitro vai apitar, começar a contagem e caso o tempo seja excedido, o time adversário ganha escanteio;
-O jogador terá cinco segundos para cobrar o lateral. A contagem começa a partir do momento que o atleta tiver a bola em mã0s;
-O jogador substituído terá 10 segundos para deixar o gramado e deve sair pelo ponto mais próximo, sem caminhada;
-O atleta que for atendido no gramado precisará sair e deve permanecer fora por um minuto;
-Após atendimento ao goleiro, um jogador de linha fica fora por um minuto. O treinador ou capitão indicará quem será o escolhido;
-Somente o capitão pode falar com o árbitro;
-Protocolo Vini Jr: tapar intencionalmente a boca ao discutir com adversário será conduta passível de expulsão;
-O segundo cartão amarelo poderá ser revisado pelo VAR;
-Checagem de VAR para escanteio concedido por engano, revisável quando levar diretamente a gol ou pênalti. Essa, no entanto, é a única medida aprovada para 2027.
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