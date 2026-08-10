Endrick marcou no amistoso pelo Real Madrid contra a FiorentinaDivulgação / Real Madrid

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João André Pombo
Rio - O atacante Endrick, de 20 anos, foi comunicado que irá  fazer parte do elenco do Real Madrid na atual temporada. Inclusive, o jovem recebeu a camisa 9 do clube espanhol, sendo visto como peça importante pelo novo treinador, José Mourinho. Os torcedores se dividiram sobre a notícia da continuidade do brasileiro.
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"Tomara que dessa vez ele seja aproveitado e tenha sucesso por lá. As vezes um pouco mais de minutagem é o que ele precisa pra escrever seu nome no Real." disse um usuário do "X", o antigo Twitter.
Endrick chegou ao clube espanhol, no começo da temporada 2024-2025, pelo valor de 35 milhões de euros (cerca R$ 199 milhões à época) como uma das maiores promessas do mundo. Até o momento, ele tem 40 partidas, 7 gols e nenhuma assistência pelo clube, sendo a maioria dos jogos saindo do banco de reservas.
Porém, outra parcela dos internautas não concorda que essa tenha sido a melhor decisão para sua carreira: "(...) vai ficar no banco com certeza, ainda mais depois que o Real Madrid contratou o Espí... vai reserva do reserva o menino Endrick" disse uma torcedora, por conta da grande concorrência pela posição no clube.
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Torcedores repercutem permanência do Endrick no Real Madrid - Reprodução/X @zezin_aleatorio
Torcedores repercutem permanência do Endrick no Real Madrid - Reprodução/X @UTDTomyy
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Torcedores repercutem permanência do Endrick no Real Madrid - Reprodução/X @zarhdo
*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato