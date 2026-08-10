Endrick marcou no amistoso pelo Real Madrid contra a FiorentinaDivulgação / Real Madrid
Torcedores reagem à permanência do Endrick no Real pelas redes sociais
Atacante, de 20 anos, irá seguir no clube espanhol; José Mourinho participou da análise que decidiu dar oportunidade para o brasileiro
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