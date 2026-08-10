Seleção da Palestina seguiu competindo longe de casa, enquanto o campeonato local ficou paralisadoReprodução de redes sociais
Palestina voltará a ter competição de futebol após três anos de hiato
Atividades da federação foram interrompidas por causa da guerra entre o grupo Hamas e Israel que devastou a Faixa de Gaza
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Gabriel Jesus sinaliza interesse de trocar Arsenal por clube italiano
Atacante enfrentou período complicado depois de longa lesão em 2025; Napoli precisa de recursos financeiros para comprá-lo
Jogador da seleção portuguesa compartilha vídeo do gol de Alex Telles
Lateral-esquerdo marcou de falta no empate do Botafogo com o Fluminense por 1 a 1 no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro
Possível ida de Neymar ao Inter Miami deixa torcedores eufóricos
Brasileiro, de 34 anos, pode reviver no futebol dos Estados Unidos o trio com Luis Suárez e Lionel Messi que marcou uma época no Barcelona
Árbitro somali barrado da Copa admite frustração: 'Período difícil'
Juiz Omar Artan, no entato, destacou a alegria em ser o primeiro não-europeu a apitar a Supercopa da Uefa, que será nesta quarta-feira (12)
River anuncia Almada, que assina contrato válido até o fim de 2030
O meia argentino era alvo do Flamengo, mas escolheu voltar ao seu país após passagem pelo Atlético de Madrid, da Espanha