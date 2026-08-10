Thiago Almada é o novo reforço do River Plate - Divulgação / River Plate

Thiago Almada é o novo reforço do River PlateDivulgação / River Plate

Publicado 10/08/2026 15:48 | Atualizado 10/08/2026 17:11

Flamengo. O meio-campista de 25 anos chega ao clube argentino com contrato válido até fim de 2030. Argentina - O River Plate anunciou nesta segunda-feira (10) a contratação de Thiago Almada, que estava na mira do. O meio-campista de 25 anos chega ao clube argentino com contrato válido até fim de 2030.

Os valores não foram revelados, mas, segundo jornais espanhóis, Almada foi comprado junto ao Atlético de Madrid por 20 milhões de euros (cerca de R$ 128 milhões). Ele é o nono reforço do clube argentino nesta janela de transferências.

O River já trouxe: o zagueiro Nicolas Otamendi; o lateral-esquerdo Francisco Ortega; o lateral-direito Giovanni González; os meio campistas Tobias Andrada e Mauro Arambarri; e os atacantes Angel Correa, Borré e Lucas Beltrán.



O Flamengo negociou com Almada, mas o River Plate levou a melhor. O argentino deu preferência ao clube por conta da oferta salarial superior a do Rubro-Negro e também pelo desejo de voltar a atuar no seu país. Além disso, o Rubro-Negro também tentou a contratação de Luiz Henrique, também ex-botafogo, mas as negociações foram encerradas.

O River será o sexto clube de Almada. Antes ele passou por: Vélez, da Argentina; Atlanta United, dos Estados Unidos; Botafogo; Lyon, da França; e Atlético de Madrid, da Espanha.

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino, sob supervisão de João Alexandre Borges.